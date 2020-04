Sigtelse: Lokket i baghold og dræbt med fem skud

Under et grundlovsforhør ved Retten i Holbæk blev en 27-årig mand i dag sigtet for medvirken til et drab, som fandt sted i Ladegårdsparken sidste år.

Den sigtede nægter sig skyldig.

En aprilaften for knap et år siden blev den 18-årige Zobair Saidi koldblodigt myrdet med fem skud i Ladegårdsparken.

Ifølge politiet var Zobair Saidi offer for et kynisk baghold, der resulterede i den unge mands død.

Det er af politiets opfattelse at den 27-årig sigtede skulle agere lokkedue, og at der forinden drabet, var blevet gjort et tidligere forsøg på tage Zobair Saidis liv, som gik i vasken.

Lokket med hash

To dage før drabet fandt sted, var Zobair mødt op foran en ejendom, med formodningen om, at han skulle modtage noget hash, der skulle kastes ud af et vindue til ham.



Fuldstændig udvidende om at en tredje person stod parat til at dræbe ham, troppede Zobair Saidi op, men mordforsøget gik skævt. Politiet formoder, at hashen blev kastet ud af det forkerte vindue, fremgik det, da anklageren læste sigtelsen højt.

To dage senere gentog seancen sig, og offeret mødte op og for at tage i mod hashen. I forbindelse med det blev Zobair Saidi på kort afstand dræbt med fem skud fra en revolver fordelt i hoved, arm og lænd.

Stadig på fri fod

Politiet leder stadig efter den, som affyrede våbnet og beder fortsat offentligheden om hjælp og oplysninger, der kan føre dem videre i deres efterforskning.

Den 27-årig sigtede, der er etnisk dansk af udseende fremstod i retten nervøst trippende med sine hænder foldet i skødet. Han nægter at have været medvirkende til mordet på den 18-årig Zobair Saidi.

Under grundlovsforhøret understregede hans forsvarsadvokat Camilla Kejlskov, at hendes klient ikke er medlem af nogen gruppering.

Efter ønske fra specialanklager Anja Lund Liin blev grundlovsforhøret holdt for lukkede døre.

Inden dørene blev lukket kom det frem, at en 25-årige mand, der tidligere har været fængslet i sagen og sigtet for at affyre de dræbende skud mod den 18-årige, fortsat er sigtet i sagen.