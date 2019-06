Sigtelse: Mand misbrugte pige gennem syv år

En 42-årig mand er sigtet for at have seksuelt misbrugt en pige gennem syv år.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Pigen er i dag 16 år.

Manden bliver fredag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Helsingør.

Avisen skriver, at overgrebene mod pigen, som den sigtede er en slægtning til, ifølge sigtelsen stod på fra pigen var omkring syv år, til hun var 14 i årene fra 2008 til 2015.

Forbrydelserne skal være sket i de to hjem i Helsingør, som manden har boet i gennem gerningsperioden.

Det er uvist, hvordan manden forholder sig til sigtelsen.

Manden er desuden sigtet for have været i besiddelse af grov børneporno på sin telefon, skriver Helsingør Dagblad.

Det var pigens mor, der anmeldte sagen. Manden blev anholdt på sin bopæl torsdag.

Grundlovsforhøret begynder klokken 11.