Sigtelse mod 16-årig skud-ramt: Truede politiet med kniv i skede

Den 16-årige dreng, der blev skudt i maven af politiet under et indbrud i Dragør natten til søndag, truede to politifolk med en kniv - men kniven var placeret i en skede, mens han løftede armene over hovedet og råbte mod betjentene.

Den ene betjent følte sig så truet, at han skød den 16-årige i maven med et enkelt skud. Drengen blev kørt til Rigshospitalets traumecenter og efter en operation meldes han udenfor livsfare.

Den 16-årige blev i mandags varetægtsfængslet 'in absentia' i Københavns dommervagt, sigtet for vold eller trussel om vold mod de to politibetjente og forsøg på indbrud. Han er fængslet frem til 12 november.

Ifølge sigtelsen i dommervagten, som Ekstra Bladet har fået indsigt i, løb den 16-årige 'på truende vis' frem mod den ene af betjentene med en kniv i hånden, men 'kniven var placeret i skeden', 'alt imens han løftede armene over hovedet og råbte mod betjenten'.

Smal trappe

De to betjente skulle op på husets første sal ad en smal trappe efter hinanden. Den første betjent blev mødt af den maskerede 16-årige dreng, der havde en kniv i hånden. Så faldt skuddet. Bagefter sikrede politiets teknikere kniven på stedet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger opfattede betjenten, der skød, at han så kniven løftet, og han så ikke nogen skede om kniven.

Grundlovsforhøret over den 16-årige dreng blev holdt for lukkede døre 'af hensyn til sagens opklaring.'

Politiet var alarmeret til et 'indbrud i øjeblikket' på adressen A.P. Møllers Alle i Dragør kl. 01.55. Fire unge mænd var brudt ind, og politiet sendte tre patruljer til stedet. Tre af de unge blev anholdt på stedet nogenlunde samtidigt med, at den 16-årige blev skudt. De tre, der kun sigtes for indbruddet, er løsladt efter afhøring.

Aldi-røveri

For et år siden var den 16-årige involveret i en røveri-sag sammen med to venner på 15 og 16 år. En medarbejder i Aldi i Kastrup blev truet med kniv og udleverede 2700 kr. til den anden 16-årige. Byttet blev delt, og den nu skudsårede blev idømt 20 dages betinget fængsel for hæleri af 500 kr. fra røveriet og for besiddelse af en kniv og en klump hash.

Retten frifandt den 16-årige for at have holdt vagt under røveriet, fordi han afviste at gå med ind i butikken og satte sig i en indkørsel 60 meter fra Aldi.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed undersøger nu, om politiets skud mod den 16-årige var berettiget. Når undersøgelsen er slut forelægges den for Statsadvokaten, der skal afgøre om der er grundlag for en straffesag mod betjenten, der skød, eller ej.

Så snart den 16-årige af lægerne erklæres rask nok til det, skal han fremstilles i dommervagten og afgive forklaring.

Skudsåret 16-årig sigtes for trusler mod politiet

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Indbrudstyve blev opdaget af hundelufter

Den 16-årige dreng blev skudt og hans tre venner anholdt, da de brød ind i dette hus i Dragør. Foto: Kenneth Meyer

– Det er da ganske ubehageligt. Der har snart været indbrud i samtlige huse her i Dragør, siger ejeren af den landejendom, hvor den 16-årige blev skudt i maven natten til søndag.

Ejeren, der ikke ønsker sit navn frem, fortæller dog, at der aldrig før har været indbrud i den lidt faldefærdigt udseende ejendom, der er hans fødegård.

Han bor der ikke selv nu, og der var ingen hjemme, da skuddramaet skete.

Men en opmærksom hundelufter opdagede indbruddet og slog alarm. Herefter kom politiet hurtigt til stedet.

Ifølge ejeren er der nogen, der har skrevet på en facebook-side for Dragør, at nogle personer ’har gået og lyst med lygter ved parcelhusene på en anden vej’ før indbruddet på A.P. Møllers Alle.

– Det er sidste lørdag i efterårsferien, så de kunne nok regne ud, at der var nogen, der var ude og rejse, siger han.

Men selv hvis det var lykkedes tyvene at gennemføre indbruddet på landejendommen, så ville de være blevet skuffet.

– Der er intet at hente overhovedet. Der er intet letomsætteligt. Så det er helt sort, siger ejeren.

Han siger, at han er ked af det på den skudsårede 16-årige drengs vegne, fordi han er kommet så galt afsted, og det måske kommer til at påvirke hans fremtid.

– Og du må godt pointere, at der måske er nogle forældre, der skal holde lidt øje med deres børn. Det kunne måske være meget smart, inden de kommer ud i uføre, siger han.