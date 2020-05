Sigtelse mod 74-årig: Angreb hustru og søn med kniv

Med kniv har en 74-årig mand ifølge politiet forsøgt at dræbe sin hustru.

Torsdag i sidste uge blev han fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for tidligt samme morgen at angribe sin kone med en kniv. ifølge sigtelsen stak han hende i kinden.

Derudover er manden sigtet for grov vold mod sønnen, som han ved samme lejlighed - ifølge politiet - skar hen over eller ved håndleddet med en kniv.

Hændelsen fandt sted i en lejlighed på Østerbro.

Dommeren mente ikke, der var grundlag for at varetægtsfængsle manden for drabsforsøg på hustruen. I stedet blev den 74-årige fængslet i 27 dage på mistanke om grov vold mod både kvinden og sønnen.

Københavns Politi ønsker ikke at udtale sig om de nærmere omstændigheder, da selve grundlovsforhøret kørte for lukkede døre.