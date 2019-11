Sigtelse mod dømt storrøver: Ville begå nyt kup

Den 49-årige mand, som politiet efterlyste og som nu er anholdt, er sigtet for at have forberedt et kup mod virksomheden Loomis

RETTEN I GLOSTRUP: Den 49-årige mand, der blev efterlyst og nu er anholdt af politiet, er i et grundlovsforhør fredag eftermiddag blevet sigtet for at have forberedt et kup mod kontanthåndteringsfirmaet Loomis Danmark A/S i Taastrup.

Manden, Tayeb Si M'rabet, som er fransk-algierer var efterlyst af politiet, fordi han var udvist af landet, men man mente, han alligevel befandt sig indenfor landets grænser.

Tayeb Si M'rabet blev i september 2010 idømt 10 års fængsel og udvist for bestandigt som en af hovedmændene bag røveriet mod Dansk Værdihåndtering i Glostrup 10. august 2008, hvor udbyttet blev mindst 62 millioner kr.

I tirsdags efterlyste Københavns Vestegns politi Tayeb Si M'rabet offentligt med navn og foto og advarede befolkningen mod at tage kontakt til ham. Politiet ville ikke oplyse nærmere om årsagen til efterlysningen 'af hensyn til efterforskningen'.

- Da han tidligere har begået meget alvorlig personfarlig kriminalitet, er det vigtigt, at han anholdes hurtigst muligt, skrev politiet i efterlysningen. Politiet antager, at Tayeb Si M'rabet opholder sig i Danmark, selvom han er udvist.

Ekstra Bladet kunne dog allerede i går via kilder erfare, at manden var mistænkt for at forberede et kup mod Loomis.

Den 49-årige er i eftermiddag for en dommer i Glostrup Ret. Han er sigtet for sammen med to danske brødre, der ligeledes bliver fremstillet i dag, for forsøg på røveri af særlig grov beskaffenhed mod virksomheden Loomis under særdeles skærpende omstændigheder ved at have foretaget forberedelses-handlinger, som det hedder i sigtelsen.

Kuppet blev forpurret på grund af politiets anholdelser i sagen, lyder det i sigtelsen.

I forvejen er fem mænd anholdt i sagen.

Efter at sigtelsen blev læst højt, blev dørene lukket for offentligheden af hensyn til den videre efterforskning.

Tayeb Si M'rabet og de to brødre nægter sig skyldige i sigtelsen.

Mens dommeren valgte at beskytte brødrene med et navneforbud, afviste han, at nedlægge navneforbud over Tayeb Si M'rabet på grund af, at han netop har været efterlyst offentligt af politiet og tidligere er dømt for ligeartet grov kriminalitet.

Opdateres ...