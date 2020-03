Sigtelse: Påkørte ambulance på motorvejen med vilje

Det var livsfarligt, da en mand forsætligt påkørte en ambulance med fører og en passager på Hillerødmotorvejen lørdag klokken 19.30.

Mandag formiddag bliver en 39-årig mand fra Rødby fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for at have fremkaldt nærliggende fare for ambulanceførerens og passagerens liv eller førlighed.

Men det stopper ikke der.

Han er også sigtet for lørdag klokken 20.45 på Bistrupvej i Birkerød at have fremsat trusler mod adskillige politifolk ved at sige, at han var smittet med coronavirus og truede med at smitte dem ved at hoste og spytte på dem.

Endelig blev der klokken 22.56 anmeldt, at der på Gammelgårdsvej i Farum var opstået tumult mellem flere personer, da en mand havde sneget sig langs med en parkeret bil og havde åbnet bildøren og sprøjtet peberspray mod den 26-årige fører af bilen.

En patrulje kørte til stedet, og her anholdt de den 39-årige formodede gerningsmand. Han var foruden pebersprayen også i besiddelse af en kniv, hvilket han også blev sigtet for.



Den 39-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør mandag klokken 11 ved Retten i Lyngby.