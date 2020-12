Sigtelse: Påkørte kvinde under flugt fra politiet

En 21-årig mand bliver søndag morgen fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus, hvor han sigtes for at have kørt en kvinde ned under flugt fra politiet.

Påkørslen skete fredag aften i Brabrand, da den unge mand ifølge sigtelsen modsatte sig politiets anmodning om at standse.

I stedet fortsatte manden ifølge sigtelsen videre fra stedet i høj fart og med politiet efter sig.

Under flugten kørte manden over i den modkørende kørebane og op på cykelstien ved Åby Ringvej/Edwin Rahrs Vej, hvor en kvindelig cyklist blev påkørt med voldsomme skader til følge.

Efterfølgende flygtede føreren af køretøjet. Men lørdag klokken 09.32 kunne politiet skride til anholdelse af den 21-årige mand, som menes at have ført bilen.

Han er i den forbindelse sigtet efter paragraffen om at forvolde fare for andres liv og førlighed.

Fordi påkørslen af den kvindelige cyklist skete under en flugt fra politiet, er Den Uafhængige Politiklagemyndighed også involveret i sagen.