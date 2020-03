Sigtelse: Påkørte offer to gange så han døde

En 23-årig mand er netop blevet fremstillet for en dommer i en brutal sag om forsætlig påkørsel, der endte med døden for en 24-årig

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG: En 23-årig mand påkørte med vilje et offer ikke bare en, men to gange, så offeret døde af de voldsomme kvæstelser, han pådrog sig.

Sådan lyder politiets sigtelse mod en anholdt mand, der netop nu bliver fremstillet for en dommer med krav om varetægtsfægsling. Af sigtelsen fremgår det, at politiet mener, den 23-årige var sammen med en eller flere andre under påkørslen af offeret.

Sagen udspillede sig i weekenden på et stisystem på Vestvolden nær Frederikssundsvej i Husum.

Her blev en 24-årig mand klokken cirka 21 lørdag aften ifølge politiets sigtelse forsætligt kørt ned.

Alvorligt kvæstet lykkedes det ham - givetvis med hjælp fra andre - at komme væk fra det grønne område på Vestvolden til en lejlighed i Søborg. Her døde han af sine kvæstelser, før en tilkaldt ambulance nåede frem.

Den 23-årige anholdte nægter sig skyldig i sigtelsen. Han er en spinkel fyr med mørk hud og var iført jeans og sort dynejakke. Da han kom ind i retslokalet, tog han straks sin hvide kasket af.

Politiet har oplyst, at han har relationer til bandemiljøet, men er ikke gået i detaljer med, hvilken gruppering der i så fald tales om.

Det kom frem under indledningen af grundlovsforhøret, at den 23-årige anholdte havde meldt sig selv til politiet i går klokken 14.25.

Blandt andet med henvisning til det protesterede hans forsvarsadvokat, Anders Schønnemann, mod dørlukning under grundlovsforhøret.

Protesten mod, at offentligheden skulle afskæres fra at høre den sigtedes forklaring, blev bakket op af Ekstra Bladet. Men dommeren efterkom anklagerens ønske om dørlukning af hensyn til den videre efterforskning i sagen.

Det er uvist, hvad der præcist ligger bag den 24-åriges dramatiske død, men politiet kæder påkørslen sammen med et skyderi fredag aften i Gadelandet i Husum, hvor en 22-årig blev ramt af skud, dog ikke livsfarligt.

Retsmødet fortsætter nu bag lukkede døre.

Både den sigtede og den døde blev af retten beskyttet af et navneforud.

Ekstra Bladet følger sagen ...