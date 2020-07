Sigtelse: Sex-afpressede kvinde gennem telefon

En kvinde blev søndag forsøgt afpresset af en mand, som var kommet i besiddelse af hendes telefon.

Den 30-årige kvinde opdagede søndag aften, at hendes telefon var væk. Det gjorde hun, da kæresten modtog et opkald fra hendes nummer.

I den anden ende af linjen var en mand, som krævede, at hun skulle hæve 1000 kroner og give ham.

Ydermere krævede han, at hun skulle udføre seksuelle handlinger på ham, hvis hun ville have telefonen tilbage.

Gjorde hun det ikke, ville han offentliggøre private billeder fra telefonen, sagde han. Det skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Kontaktede politiet

Efter telefonsamtalen kontaktede den 30-årige kvinde politiet.

Da hun tog afsted for at mødes med afpresseren og overlevere pengene, fulgte to civile betjente således med.

Betjentene fandt hurtigt en 18-årig mand, som stod med den 30-åriges telefon. Han blev anholdt og sigtet for tyveri og afpresning.