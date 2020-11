Sigtelse: Solgte hash før rapper-drab

Efter flere måneder på fri fod er 45-årig mand anholdt og sigtet for sin rolle i en formodet hashhandel, som i juli i år endte fatalt.

Her blev den 25-årige rapper Abukar Hassan Ali med kunsternavnet Shmur dræbt af skud, da handlen ifølge politiet kuldsejlede ved Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus.

Den 45-årige anholdte tog alene del i den ulovlige handel, mener politiet, der onsdag formiddag fremstillede manden i grundlovsforhør.

Her blev han varetægtsfængslet frem til 19. november.

Dermed er den 45-årige den sjette varetægtsfængslet i sagskomplekset, der i delt op i to forskellige straffesager.

Abukar Ali blev dræbt foran foldene på Jydsk Væddeløbsbane. Foto: René Schütze

Et spor handler om det brutale drab på Abukar 'Shmur' Ali, mens det andet omhandler den ulovlige hashhandel, som gik forud for drabet. Den 45-årige nyligt anholdte er således en del af det sidste spor i sagen, hvor i alt fem personer er sigtet.

Derudover sidder en 41-årig mand varetægtsfængslet for selve drabet på den 25-årige rapper.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den drabssigtede en kending i det kriminelle miljø på Amager, hvor han ligeledes er del af miljøet omkring Pusher Street.

Politiet har tidligere oplyst, at to persongrupper på dagen for drabet 22. juli i år mødtes på Observatiorievejen ved den aarhusianske travbane for at forhandle om 36 kilo hash til 1,6 millioner kroner.

Politiets teori om rapper-drab: Medbragte knive til hashrøveri

Det er endnu uvist, hvad der præcist førte til det brutale drab, men Ekstra Bladet har tidligere forklaret, hvordan politiet og anklagemyndigheden arbejder ud fra to mulige teorier.

En går på, at der i forbindelse med handlen opstod uoverensstemmelser mellem de handlende parter, som førte til det efterfølgende skuddrab.

Abukar Ali udgav flere rapsange under kunstnernavnet 'Shmur'. Ifølge politiets sigtelser var rapperen i ledtog med flere andre i en hash-handel, der endte fatalt.

Det andet scenarie beskriver, hvordan den ene part forsøgte at true den anden til at udlevere de aftalte 1,6 millioner kroner.

Til formålet havde de medbragt et ukendt antal knive, som blev brugt til at true modparten og herfra udviklede det sig til et skuddrab.

Dagens grundlovsforhør mod den 45-årige mand blev afholdt for lukkede døre. Det har derfor ikke været muligt at høre hans stillingtagen til sigtelsen om ulovligt hashsalg.