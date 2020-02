Sigtelse: Stak kvinde flere gange

En 60-årig mand fremstilles i dag i grundlovsforhør i Retten i Aarhus sigtet for at have stukket sin samlever med kniv.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Vi fremstiller i dag kl. 11.30 en 60-årig mand i Retten i Aarhus. Han sigtes for forsøg på manddrab ved natten til tirsdag at have stukket sin 61-årige kvindelige samlever flere gange med kniv i deres lejlighed i Aarhus V. Kvinden indlagt men ikke i livsfare. #politidk #anklager pic.twitter.com/qYyoriLWko — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) February 11, 2020

Episoden fandt sted i parrets lejlighed i Aarhus Vest natten til tirsdag. Her blev kvinden ifølge politiet tildelt flere knivstik.

- Vi får en anmeldelse omkring klokken tre i nat. Det er en beboer i opgangen, hvor parret bor, der ringer til politiet, fordi den forurettede søger tilflugt hos hende, siger kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi Jakob Christiansen til Ekstra Bladet.

- Vi ankommer kort efter til stedet og får anholdt manden, som fortsat er i sin lejlighed, Jakob Christiansen, der oplyser, at manden bliver fremstillet klokken 11.30. Anklagemyndigheden sigter manden for forsøg på manddrab.

Den 61-årige kvinde modtog efterfølgende behandling for sine skader og er uden for livsfare, oplyser politiet