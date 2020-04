Sigtelse: Stjal dyre fælge fra nye biler

Nordjyllands Politi håber, de har stoppet en serie af tyverier af dyre fælge fra nye biler og indbrud i autoværksteder i det meste af Nordjylland gennem de seneste par måneder.

Det sker, efter de ved en koordineret aktion mandag anholdt tre mænd i alderen 27, 30 og 39 år, der er sigtes for indbrud i værksteder i henholdsvis Aars og Aabybron natten til mandag samt for tyveri af alufælge og for besiddelse af euforiserende stoffer. De blev anholdt på forskellige adresser omkring Aalborg.



- I forbindelse med anholdelserne fandt vi formodede tyvekoster fra indbrud i værksteder og alufælge, siger lederen af politiets efterforskning, politikommissær Mikkel Brügmann i en pressemeddelelse, hvor han tilføjer, at politiet også beslaglagde 1,5 kilo hash og 7 gram amfetamin.

Nordjyllands Politi skal nu undersøge de tyvekoster, der er fundet, så de kan blive knyttet til rette gerningssted.



- Vi håber, at vi ved aktionen i går har forhindret personkredsen i at begå yderligere indbrud og tyveri af fælge i området, siger Mikkel Brügmann.



De tre anholdte mænd blev fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Aalborg klokken 9. Der foreligger endnu ikke et resultat, ifølge Nordjyllands Politi.