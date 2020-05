Sigtelse: Stod bag hemmelig it-platform på nettet

To mænd er mistænkt for at stå bag en it-platform på internettet, hvor der blandt andet er solgt større mængder kokain og anden narkotika i lukkede grupper, der udelukkende havde til formål at understøtte kriminalitet.

De to mistænkte it-bagmænd på 23 og 29 år fra Roskilde er sigtet for at medvirke til narkosalg begået i netværket, selvom de ikke nødvendigvis fysisk har håndteret narkotikaen.

Det skriver Særlig Efterforskning Øst (SEØ) i en pressemeddelelse.

Anholdelserne er kulminationen på en efterforskning, der har været i gang siden august 2019, der skete i tæt samarbejde med Nationalt Efterforskningscenter og Nationalt Cybercrime Center i Rigspolitiet.



- Det er en omfattende efterforskning i en kompleks sag, der nu er ført til anholdelser af to formodede bagmænd. Det er jeg yderst tilfreds med – for det sender et tydeligt signal om, at kriminelle ikke kan regne med at holde sig skjult, bare fordi de befinder sig i lukkede grupper på internettet, siger vicepolitiinspektør Torben Henriksen fra Særlig Efterforskning Øst.

Yderligere syv personer fra formodede sælgergrupper, der har benyttet sig af it-platformen, er blevet varetægtsfængslet siden februar i år, og efterforskningen har identificeret et meget stort antal salgsopslag på platformen.



- Vi kan derfor ikke udelukke, at der vil ske flere anholdelser af personer, der enten har solgt eller købt narkotika i netværket, siger Torben Henriksen.



De to anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen klokken 9.30 ved Retten i Roskilde med krav om varetægtsfængsling. Anklagemyndigheden vil begære lukkede døre.