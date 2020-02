Sigtelse: Stod klar med peberspray og kniv ved kirke

En 42-årig kvinde er varetægtsfængslet foreløbig fire uger for medvirken til et groft overfald ved en kirke i en mørk januar-nat.

Det skriver sn.dk.

Ifølge politiets sigtelse står kvinden bag det voldsomme overfald ved Bråby Kirke ved Haslev på Sjælland, hvor offeret blev slået, dolket med kniv under venstre armhule og sprøjtet i ansigtet med en peberspray. Hun nægter sig skyldig.

Overfaldet fandt sted 13. januar og ved grundlovsforhøret fredag kom det frem, at kvinden ifølge politiet var mødt op på kirkens parkeringsplads, hvor hun sammen med en endnu ukendt gerningsmand overraskede offeret klokken 04.50.

Politiet betegner hændelsen som forsøg på manddrab subsidiært kvalificeret vold, da offeret ifølge sigtelsen 'kunne have været i livsfare'. Men hvorfor manden skulle have så voldsomme tæv er endnu uklart for offentligheden.

Ved grundlovsforhøret valgte dommeren nemlig at lukke dørene til retsmøde, fordi det endnu ikke er lykkedes politiet at anholde kvindens formodede medgerningsmand.

I forbindelse med drabsforsøget var politiet massivt til stede i landsbyen Bråby, hvor gerningsstedet blev afsøgt mens en række betjente gik fra dør til dør og afhørte beboere i området.