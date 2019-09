Sigtelse: Stukket ihjel i sit hjem

En 58-årige mand, der blev fundet dræbt i sin bolig torsdag morgen, blev dræbt af adskillige knivstik i bryst- og maveregionen.

Det er netop kommet frem ved et grundlovsforhør i Retten i Kolding, skriver Fredericia Dagblad.

En 51-årig mand er sigtet for drabet. Han nægter sig skyldig.

Ifølge sigtelsen blev manden dræbt natten mellem onsdag og torsdag i sin villa på Ekkodalen 32 i Erritsø ved Fredericia.

Den 51-årige blev anholdt torsdag kort før klokken 19. I samme ombæring blev en 49-årig kvinde anholdt. Hun blev dog senere løsladt.

Fredag morgen udsendte politiet en pressemeddelelse om anholdelsesaktionen. I den forbindelse kunne man fortælle, at parterne kendte hinanden.

- De anholdte har en relation til den 58-årige, der ikke er af familiær karakter, lød det i pressemeddelelsen.

Fredericia Dagblad skriver, at manden ikke ønsker at udtale sig ved grundlovsforhøret, der bliver holdt for lukkede døre.

Den 51-årige er efter grundlovsforhøret blevet varetægtsfængslet i fire uger, oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Den 51-årige valgte ikke at kære fængslingskendelsen.