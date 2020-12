Sigtelse: Svindlede ældre for millioner

En 30-årig mand fra Greve blev onsdag anholdt og sigtet for omfattende bedrageri mod adskillige svage og ældre borgere.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Den 30-årige er mistænkt for 27 forhold af omfattende bedrageri, hvor borgere og pengeinstitutter er blevet franarret ikke under 2,9 millioner kroner. Han er desuden mistænkt for at have overtalt flere svage personer til at agere mellemmand eller såkaldt 'muldyr' og låne deres konti ud i forbindelse med hævningen af de penge, som blev franarret de ældres konti.

'Den 30-årige er mistænkt for groft at have udnyttet de ældre borgeres tillid til deres bank og herefter lokket yngre svage borgere til at agere 'muldyr' for at slette sine spor ved den kriminelle handling. Der er tale om omfattende bedrageri mod ældre og andre svage borgere, som enten er blevet snydt eller groft udnyttet,' siger politikommissær Martin Eise Eriksen, der er leder af afdelingen for økonomisk kriminalitet hos Midt- og Vestsjællands Politi, i pressemeddelelsen.

Bedrageri over telefonen

Ifølge politiet skulle bedrageriet være foregået over telefonen, ved at ofrene blev ringet op af en person, som udgav sig for at være en medarbejder fra deres pengeinstitut. Borgerne blev herefter franarret deres nem-id og koder under påskud af, at der var problemer med deres konto. Herefter blev der overført store beløb fra deres konti.

De første sager blev anmeldt i starten af juni måned i år, og senere er flere sager kommet til. Det seneste forhold, som indgår i sagen, blev anmeldt i november.



'Vi ser desværre en del sager, hvor bedragere udnytter svage og udsatte borgere til at begå kriminalitet. Det er sager vi har stor fokus på, men det er også meget komplekse sager, som giver anledning til omfattende efterforskninger,' fortæller Martin Eise Eriksen.

Politiet undersøger nu, om andre personer end den 30-årige kan have haft en rolle i sagen. Den 30-årige mand bliver torsdag klokken 10 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde.