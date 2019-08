Sigtelse: Teenager blev voldtaget af jævnaldrende

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 17-årig dreng bliver søndag fremstillet i et grundlovsforhør, hvor han er sigtet for at have voldtaget en 16-årig pige i Randers.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Drengen er mistænkt for at have voldtaget pigen klokken 23.48 lørdag aften på Nørre Boulevard.

- Af hensyn til sagens karakter har Østjyllands Politi pt. ikke yderligere kommentarer til sagen, skriver politiet.

Det er dermed uvist, hvordan drengen forholder sig til sigtelsen, samt om de to parter kendte hinanden i forvejen.

Grundlovsforhøret begynder klokken 14 ved Retten i Randers.