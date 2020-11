Sigtelse: Våbenhandler leverede til rockere

En autoriseret våbenhandler er blandt de sigtede i en sag om skydevåben til rocker- og bandemiljøet. Det kom frem ved et grundlovsforhør, hvor en mand, der aldersmæssigt er sidst i 40'erne, onsdag blev fremstillet ved Retten i Næstved.

Ved retsmødet kom det frem, at manden er sigtet for ulovlig besiddelse af våben. Blandt andet en maskinpistol, rifler, en halvautomatisk pumpgun samt flere signalpistoler, der er modificeret til at kunne skyde med rigtig ammunition.

Desuden er han sigtet for at have overdraget en mængde 9. millimeter ammunition til en af de andre sigtede i sagen. Overdragelsen fandt ifølge sigtelsen sted i Hvidovre for godt en måned siden.

Ved dagens retsmøde nægtede manden sig skyldig, og fortalte til retten, at han gerne ville udtale sig.

Den sigtede, der var iført outdoor-påklædning, fremstod opbragt og vred. Anklageren krævede dog kort efter lukkede døre, hvilket dommeren bevilgede. Derfor er mandens forklaring ukendt for offentligheden.

Ved retsmødets slutning blev han varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.

Torsdagens grundlovsforhør er det sidste af foreløbigt to, hvor i alt fem personer er fremstillet og fængslet. De fire øvrige blev fremstillet i grundlovsforhør torsdag.

I forbindelse med sagen har politiet meldt ud, at sagen omhandler levering af ulovlige skydevåben til rocker- og bandemiljøet, men hvilken gruppering, der er tale om, har man endnu ikke villet løfte sløret for.

Men i en pressemeddelelse har Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi beskrevet, at man har samarbejdet med andre politikredse. Der er blevet foretaget ransagning på 13 adresse fordelt på 'et større område'.

Flere af de anholdte har tilknytning til rockermiljøet, og i forbindelse med aktionen har politiet blandt andet fundet et større pengebeløb, ammunition og over 50 funktionsdygtige skydevåben, hvoraf de fleste er ulovlige.

Desuden stødte politiet på et våbenværksted, hvor man blandt andet har tilvirket startpistoler, så de kan skyde med skarpt.



- Vi er meget tilfredse med dagens resultat, men det er samtidig bekymrende, når vi ser, at private våbenhandlere kan sættes i forbindelse med rocker- og bandemiljøet. Vi ved jo af erfaring, at når der findes våben i miljøet, så ser vi dem også ofte anvendt i forbindelse med konflikter. Derfor er det vigtigt, at få dem fjernet, siger politiinspektør fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Kim Kliver, der roser samarbejdet med de involverede politikredse og Rigspolitiet.