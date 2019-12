Sigtelse: Ville fremstille sprængstoffer

Tre personer er sigtet for forsøg på terrorisme ved i månederne op til 18. april 2019 og i perioden fra cirka 4. oktober 2019 til 11. december 2019 med det formål at skræmme befolkningen og destabilere et samfund og begå handlinger, der kan tilføje Danmark eller andre lande alvorlig skade ved at ville fremstille TATP og andre sprængstoffer.

Sådan lyder en del af sigtelsen mod tre af de anholdte i Københavns Byret her til formiddag.

Fremstillingerne af de otte personer foregår i Københavns Byret. Fem af de anholdte bliver fremstillet i et retslokale, mens de resterende tre skal for en dommer i et andet retslokale.

