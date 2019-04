Sigtes for knivdrab på kvinde

Den 31-årige mand, som i går blev sigtet for drabet på en 25-årig kvinde i en lejlighed på Mariagervej i Randers, fremstilles i dag klokken 11.30 i retten, hvor han bliver sigtet for at have brugt en kniv til drabet.

- Vi kan ikke fortælle mere på nuværende tidspunkt. Anklagemyndigheden anmoder om lukkede døre til grundlovsforhøret, så derfor kan vi kke sige mere nu, fortæller vagtchef fra Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til Ekstra Bladet.

