Sigtes for ulovligt drab på isbjørn

En mand fra Alaska er blevet sigtet for at have dræbt en isbjørn, hvilket strider mod føderal lovgivning.

Det oplyser anklagemyndigheden i den amerikanske delstat.

Chris Gordon fra landsbyen Kaktovik skød angiveligt bjørnen uden for sit hjem og lod kadaveret ligge i fem måneder.

- Hr. Gordon efterlod angiveligt hvalkød uden for sit hjem i en længere periode, hvilket tiltrak isbjørne og andre dyr, siger den føderale anklager Ryan Tansey.

35-årige Chris Gordon risikerer at blive idømt et års fængsel og en bøde på op til 100.000 dollar - svarende til godt 663.000 kroner - hvis han bliver fundet skyldig.

Chris Gordon har afvist at kommentere sagen, der er planlagt til at skulle for retten i Fairbanks i august.

Ifølge føderal lov er det tilladt at dræbe isbjørne i selvforsvar, men Chris Gordon indrapporterede ikke drabet, som det er påkrævet.

Det er desuden lovligt for indfødte i Alaska at dræbe isbjørne i et livsstilsmæssigt øjemed, men "ikke på en spildfuld måde".

Kaktovik, der ligger i det nordøstlige Alaska, er blevet et tilflugtssted for isbjørne som følge af den globale opvarmning.

Byrådsmedlem Mike Gallagher er blandt de indbyggere, der er bekymrede over isbjørnenes indtog.

- Der er bjørne på min bopæl, når jeg går på arbejde om morgenen, sagde Gallagher på et byrådsmøde i juni.

- Går de efter dit barn? Går de efter mit barn? De kan gå efter hvem som helst. Disse bjørne bliver vant til mennesker.