Sigtet dreng kendte 14-årigt voldtægts-offer

Den 16-årige dreng for Horsens, som er sigtet for at have voldtaget en kun 14-årig pige, kendte pigen forud for den angivelige sexforbrydelse.

- De to havde kendskab til hinanden. Der er således ikke tale om en såkaldt overfalds-voldtægt, siger vicepolitiinspektør Lars Peter Madsen fra Sydøstjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Var de også kærester?

- Det har jeg ingen kommentar til.

Den påståede voldtægt fandt sted i en lejlighed i Horsens natten mellem fredag og lørdag i sidste uge. Men først mandag gik den 14-årige til politiet og anmeldte sagen.

- Jeg ønsker ikke at komme nærmere ind på, hvorfor pigen først meldte sagen mandag, siger Lars Peter Madsen.

Drengen nægter

Den 16-årige dreng nægter at have voldtaget den 14-årige pige. Politiet ønsker for øjeblikket ikke af hensyn til efterforskningen at oplyse nærmere om de to parters forklaringer til politiet.

Politiet har dog valgt at rejse en sigtelse mod den 16-årige dreng, som onsdag aften blev anholdt.

- Kan du oplyse, om der var andre personer til stede i værelset eller i lejligheden under den formodede voldtægt?

- Nej, det kan jeg ikke kommentere.

I første omgang var det planen, at drengen skulle fremstilles i grundlovsforhør. Men det blev senere ændret.

- I samarbejde med anklagemyndigheden har vi revurderet sagen. På grund af drengens unge alder, og fordi han ikke kan ødelægge efterforskningen, har vi valgt ikke at fremstille ham i retten, siger Lars Peter Madsen.

