Sigtet: Fløj med drone over naturiststrand

Flere strandgæster på Den Permanente i Aarhus kontaktede anden pinsedag ved middagstid politiet, da en drone fløj lavt hen over stranden.

Området, hvor dronen fløj, er et såkaldt naturistområde, og tilsyneladende filmede dronen de nøgne mennesker på strandområdet.

Det skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.



- Der var en politipatrulje på stedet, og den fulgte efter dronen, til den landede ved en person, oplyser politiet.

Manden stod tæt på stranden, men havde ikke søgt om tilladelse til at flyve på stedet. Han blev både sigtet for at have fløjet ulovligt med sin drone og for blufærdighedskrænkelse ved at have filmet strandgæsterne.

- Han fortalte, at han ikke vidste, at der var tale om en naturiststrand, uddyber politiet over for Ekstra Bladet.

Mandens drone og SD-kortet i den blev beslaglagt til nærmere undersøgelse.