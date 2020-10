Sigtet for at hoppe i havnen med syv-årig: Det var et uheld

Pigen stod tæt på kanten. Hun var ved at få overbalance og det så ud, som om hun var ved at falde i vandet. Derfor reagerede han, gik derhen og tog fat om hende. Uheldigvis faldt de begge to i vandet.

Sådan lød forklaringen fra en 25-årig mand, der fredag blev fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret, blandt andet sigtet for at have forvoldt fare for en syvårig piges liv ved at løfte hende op bagfra og hoppe i vandet i Nyhavn med hende.

Manden nægter sig skyldig og forklarede, at det hele i det store hele var en mislykket redningsaktion.

Han ankom til Københavns Byret iført håndjern efter at have overnattet på en psykiatrisk afdeling, hvor han blev tvangsindlagt i går Her vurderede en læge, at han var i en 'tilstand af sindssyge'.

Forventningen var, at han ville blive fremstillet in absentia, men i løbet af formiddagen blev han alligevel meldt klar til at møde op til retsmødet. Her var han iført sorte bukser og ankelstøvler, hvid skjorte og en grå casual habitjakke. Hans rødbrune, halvlange hår var krøllet, men pjusket.

Læste på universitetet

I retten aflagde han en forklaring, som på sin vis var velformuleret men samtidig noget vævende, rodet og med en del pauser. Han fortalte blandt andet, at han har læst på universitet, men at han i øjeblikket i stedet rejser rundt for at søge inspiration til at starte en virksomhed.

På Nyhavn havde han siddet og spist en fiskefilet på restaurant, da han gik langs Nyhavn og fik øje på pigen, som han mente var meget tæt på havnekanten.

- Er du sikker på, hun var ved at falde i vandet?, ville anklageren vide.

- Det er min vurdering.

- Kunne du have hjulpet på en anden måde, så I ikke var faldet i? Have drejet hende rundt og væk fra kanten for eksempel?

- Det er klart muligt, men det var ikke sådan situationen udviklede sig. Vi kan tale om det spekulativt, men det var ikke det, der skete, lød svaret for den 25-årige som også tilføjede, at det var i hans egen interesse ikke at falde i vandet.

Stod halvanden meter fra vandet

Videoovervågning og vidneforklaringer strider mod den sigtedes udlægning. Ifølge vidner stod pigen ved en skraldespand cirka halvanden meter fra kanten, og anklageren fremviste overvågningsbilleder, som viser, at den sigtede kom hen og tog fat om pigen bagfra, løftede hende op gik hen til kanten og sprang.

18-årige Henrik Nørr hoppede hurtigt i vandet. Han fik fat i både pigen og manden og hjalp dem begge helt hen til kanten, hvor de alle blev hjulpet op. Det vurderes, at vandet var cirka ti grader.

Ved anholdelsen havde den 25-årige en promille på 1,5 viste alkometeret.

Politiet vil indstille Henrik Nørr for hans hurtige indsats for at redde pigen op af vandet. Foto: Hovedstadens Beredskab

Vold mod sikkerhedsvagt

Under grundlovsforhøret blev den 25-årige også sigtet for vold mod en mand natten til torsdag, som han umotiveret skal have sparket, og vold mod tjenestemand i funktion 3. oktober.

Her overfaldt han ifølge politiet en sikkerhedsvagt i Kastrup Lufthavn, da han fik at vide, at det ikke er tilladt at opholde sig i lufthavnen, hvis man ikke er rejsende. Vagten fik blandt andet fik to knytnæveslag i hovedet og blev kastet ned på gulvet under overfaldet, der er fanget på overvågningskamera.

Den 25-årige forklarede omvendt, at han var blevet skubbet af medarbejderen, og han derfor prøvede 'at pacificere' manden ved at bruge nogle greb, han har lært i kampsport.

- Det er meget sjældent, at en security-ansat går hen og skubber til folk, bemærker anklageren.

- Det er jeg enig i, lød svaret fra den 25-årige.

Han blev varetægtsfængslet i surrogat til 27. oktober, men kærede afgørelsen.