Sigtet for babys død: Smurte heroin på hendes gummer

Den 33-årige mor, Kimberley Nelligan fra Bangor i staten Maine i USA blev onsdag anholdt og sigtet for at have givet sin et årige datter små rester af heroin for at få hende til at sove. Heroinen blev smurt på datterens gummer. Ifølge sigtelsen skete det op til 15 gange i løbet af to måneder. Den usædvanlige praksis førte til sidst til babyens død den 10. oktober 2018.

Det fremgår af retsdokumenter, som mediet Bangor Daily News har fået adgang til.

Det skriver flere medier heriblandt Bangor Daily News, Fox News og Newsweek

I forbindelse med retsmødet onsdag, hvor Kimberley Nelligan blev sigtet, gav hun finger i retten. Det kan man se i et facebookopslag fra mediet Maine News Center.

Det retsmedicinske kontor har oplyst, at den etårige baby døde af akut fentanyl forgiftning.

Fentanyl er et syntetisk smertestillende stof i opioid-gruppen med en hurtigt indsættende og kortvarig virkning. Fentanyl er omkring 100 gange mere potent end morfin. Stoffet bliver også brugt i doser af heroin.

Kimberley Nelligan forklarede i starten, at hun aldrig har taget heroin. Men senere indrømmede hun, at hun havde sniffet heroin fra små poser en gang om ugen i op til to måneder før datterens død. Hun indrømmede også - ifølge politiet - at hun tidligere havde brugt stoffet på sine andre børn for at få dem til at sove.

Nelligans ægtemand har også i forbindelse med sagen forklaret, at han har set sin kone smøre heroin-rester på datterens gummer helt op til 15 gange.

Ifølge en retserklæring har Nelligan udtalt til faderen: 'Du ved, at jeg ikke har skadet vores datter med vilje'.

Nelligan kan se frem til en mulig fængselsstraf på ca. halvandet år.

Kimberley Nelligan blev dog løsladt på kaution, mens hun venter på retssagen. Men hun må ikke kontakte faren til sit døde barn eller nogen andre børn under 18 år.