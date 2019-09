Sigtet for børnemishandling: Fire små børn boede i skrald og gammel mad

To personer er blevet anholdt og sigtet for grov børnemishandling, fordi de havde deres fire små børn boende i et hjem fyldt med skrald og gammel mad

Nogle er mere renlige end andre, men det er nok de færreste, der kan leve i et sådant rod, som et par og deres fire børn fra byen London i den amerikanske stat Kentucky levede i.

De levede med skrald og gamle madrester spredt ud over gulvet i hele huset.

Se alle billederne fra huset i bunden af artiklen. Foto: Laurel County Sheriff's Office

Faktisk var huset så beskidt, at betjentene betragtede det som uegnet at bo i, og de to forældre, Christopher og Brandy Bowling, sigtes for mishandling af deres fire børn, som alle er mellem to og 12 år gamle.

Det oplyser Laurel County Sheriff's Office på Facebook.

Christopher Bowling er desuden sigtet for i flere tilfælde at være udeblevet fra en retssag vedrørende trafikforseelser. Foto: Laurel County Sheriff's Office

Politiet mødte op på adressen mandag aften af en helt anden grund. De skulle nemlig aflevere en skrivelse om udsættelse til parret fra deres udlejer.

Men da betjentene kom indenfor og så, hvordan parret og deres børn boede, anholdte de straks forældrene. Børnene blev overgivet til de sociale myndigheder.

Foto: Laurel County Sheriff's Office

'Gulvet var dækket af skrald og forrådnet mad,' skriver politiet i opslaget.

De to forældre sidder nu fængslet hos 'Laurel County correctional center', hvor de er sigtet for fire tilfælde af grov børnemishandling - et tilfælde for hvert barn.