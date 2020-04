Sigtet for brandstiftelser: Udsatte beboere for livsfare

Anklagemyndigheden har sigtet en 28-årig mand efter straffelovens alvorligste paragraf 180 om brandstiftelse, efter at han i går blev anholdt i forbindelse med i alt fire ildpåsættelser i Brønderslev.

Det oplyser anklager Mette Hansen fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Tre af fire sigtelser mod manden går på paragraf 180. Han er således sigtet for at have startet brande ved tre ejendomme - ved hhv. to bagtrapper og i en baggård - "under sådanne omstændigheder, at han indså, at beboere, der opholdt sig i ejendommen udsattes for overhængende livsfare."

Derudover er han sigtet efter paragraf 181, stk. 1 for at sætte ild til en varebil.

Dermed risikerer han en straf på helt op til livstid i fængsel, hvis han altså i sidste ende bliver dømt.

Den anholdte. Foto: René Schütze

Manden, der kommer fra byen, nægtede sig dog skyldig ved grundlovsforhøret søndag, inden at dommeren valgte at lukke dørene for offentligheden.

Straffelovens paragraf 180 Sætter nogen ild til egen eller fremmed ejendom under sådanne omstændigheder, at han indser, at andres liv derved udsættes for overhængende fare, eller det sker med forsæt til at volde omfattende ødelæggelse af fremmed ejendom eller til at befordre oprør, plyndring eller anden sådan forstyrrelse af samfundsordenen, straffes han med fængsel indtil på livstid.

Nordjyllands Beredskab måtte rykke massivt ud til de fire brande lørdag aften. Første anmeldelse kom klokken 21:30 og alle brande var inden for et relativt lille geografisk område.

Beboerne i ejendommene måtte evakueres og alle personer nåede ud af boligerne i tide. En enkelt blev dog kørt til sygehuset til tjek for røgforgiftning.

Foto: René Schütze

Dukkede op ved gerningssted

Anholdelsen af den 28-årige skete lidt efter midnat tæt på den sidst anmeldte brand ved en etageejendom.

Ekstra Bladets fotograf på stedet overværede anholdelsen, da den nu sigtede pludselig kom ud fra en naboejendom og begyndte at tale med Ekstra Bladets fotograf.

- Han kom ud fra naboejendommen og begyndte at tale til mig, men han virkede påvirket af alkohol eller andet, fortæller fotografen og tilføjer, at politiet fik øje på manden og genkendte ham ud fra et overvågningsbillede.

Foto: René Schütze

Foto: René Schütze

Det bekræfter politikommissær Carsten Straszek fra Nordjyllands Politi over for Ekstra Bladet.

- Der er en patrulje, som ser, at han ligner signalementet fra en videoovervågning fra en tidligere brand, så de retter stille og roligt henvendelse til ham, og så bliver han anholdt.

Anklager Mette Hansen vil hverken be- eller afkræfte, om den 28-årige var påvirket og henviser til grundlovsforhørets lukkede døre.

Manden blev varetægtsfængslet foreløbig indtil 7. maj. Han kærede ikke fængslingen.