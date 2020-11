Sigtet for dansetyveri: Gemte telefoner i underbukser

To asylansøgere blev tirsdag varetægtsfængslet, sigtet for tricktyveri i Københavns metro mandag aften

To unge asylansøgere blev tirsdag fremstillet i grundlovsforhør, efter de blev anholdt for tricktyveri mandag aften.

De to 15-årige drenge har været i Danmark i henholdsvis en måned og fem dage. Begge nægtede sig skyldige i tyveriet.

Ifølge anklageren var de to unge mænd sammen med nogle andre taget på tur til København. I metroen møder de en gruppe nordmænd, som de ifølge anklageren 'danser rundt om' og blander sig med.

Da metroen stopper på Nørreport station, opdager to af nordmændene, at deres telefoner mangler.

Ambulance tilkaldt

De to nu sigtede stikker ifølge anklagerens forklaring af, da metroen standser på stationen.

Her prøver den ene at blokere døråbningen eller rulletrappen.

Det lykkedes dog alligevel nordmændene at jagte de unge mænd op ad rulletrappen, og menneskejagten ender over jorden.

Her bliver den ene af de to angiveligt dårlig og falder om på jorden. Herfra bliver der tilkaldt både ambulance og politi.

Da politiet visiterer den unge mand, der ikke faldt om på jorden, finder de to iPhones i hans underbukser, oplyste anklageren i dommervagten.

Begge blev anholdt.

Uklar alder

Dommeren valgte at varetægtsfængsle de to mænd i 13 dage. Da de havde oplyst, at de var under 18, skal varetægtsfængslingen foregå i surrogat på en ungdomsinstitution.

Dog blev der i slutningen af grundlovsforhøret sået tvivl om den ene af de to sigtedes alder. I retten havde han oplyst, at han var født i 2005, men da han søgte asyl tidligere på året, fortalte han, at han var 19 år.

I retten fastholdt han, at han var under 18 år. Det er nu op til myndighederne at afklare den faktiske alder og finde ud af, hvorvidt varetægtsfængslingen skal foregå på en ungdomsinstitution eller ej.