Sigtet for dødstrusler mod Mette F.

Gav ifølge vidne Socialdemokratiets leder skylden for, at han var blevet førtidspensionist

'Jeg skal nok få ram på Mette Frederiksen', 'jeg begår selvtægt' og 'jeg skal nok selv klare situationen'.

Med de ord skaffede en 34-årig mand fra Esbjerg sig forleden en sigtelse for dødstrusler mod Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, på ærmet.

Det skriver JydskeVestkysten.

Ordene faldt i Socialdemokratiets valgbutik i Smedegade i Esbjerg lørdag eftermiddag. Her hidsede esbjergenseren sig ifølge Henrik Berg fra lokalpolitiet i Esbjerg gevaldigt op og skød skylden for sine problemer på S-lederen.

Tog billede af mand

Det skulle for eksempel angiveligt være Mette Frederiksens skyld, at manden var endt som førtidspensionist.

Valgbutikkens ansvarlige tog mandens udgydelser så alvorligt, at han kontaktede politiet. Inden da havde han taget et billede af den 34-årige, som stak af, før politiet nåede frem.

Ved hjælp af billedet pågreb de senere manden, som de kunne sigte for trusler på livet:

- Der er blevet foretaget en konkret vurdering, og den lød på, at det ikke var sandsynligt, at manden ville føre truslerne ud i livet. Derfor er manden ikke blevet fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling, men der venter ham et retsligt efterspil for truslerne, oplyser Henrik Berg, som vurderer, at manden kan være psykisk syg.