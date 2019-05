Sigtet for drab: Offer skudt i hovedet og i krop

- Hej, venner.

En 24-årig mand var tydeligvis glad for at se de folk, som sad på tilhørerbænkene i Retten i Holbæk, da han i formiddag blev ført ind i retslokalet efter at have snakket med sin forsvarsadvokat.

Med et stort smil vinkede den lyshårede mand med armene over hovedet og hilste på kammerater og veninder, der fyldte godt op på pladserne i retslokalet og indkasserede grin og smil tilbage.

Sagen mod den 24-årige er dog ikke til at smile af.

Politi ved Retten i Holbæk i forbindelse med grundlovsforhøret. Foto: Per Rasmussen

Han blev anholdt i går klokken 1347 i Københavns Lufthavn for drabet på den 18-årige mand, som blev skudt forrige weekend i Ladegårdsparken i Holbæk.

Teenager skuddræbt foran opgang: ’Han havde et hjerte af guld’

Af sigtelsen, som blev oplæst i retten, fremgår det, at offeret blev skudt i hovedet og i kroppen.

Den 24-årige nægter sig skyldig i drab, men offentligheden må ikke kende politiets mistankegrundlag eller den anholdtes nærmere forklaring. Dommeren valgte at lukke dørene i grundlovsforhøret af hensyn til den videre efterforskning, og alle blev sendt ud af retslokalet. Der blev desuden nedlagt navneforbud.

Dommeren besluttede efter grundlovsforhøret, at den anholdte skal sidde varetægtsfængslet foreløbig frem til 28. maj.

Undersøger konflikt

Drabet fandt sted søndag aften 28.april klokken cirka klokken 22.12. Den 18-årige, der har indvandrerbaggrund og er fra Holbæk, blev skudt ved en beboelsesejendom.

Livsfarligt kvæstet: Ung mand ramt af skud

Politiet undersøgte, om skyderiet kunne være en udløber af en konflikt mellem personer med tilknytning til rockerklubben Bandidos og en gruppering, der holder til i Vang-kvarteret i den sydlige del af byen. I efteråret inkluderede konflikten vold og skyderier. Politiet lavede visitationszoner i byen og gjorde også brug af rockerloven og forbød Bandidos adgang til deres klubhus, der dengang lå inde i selve Holbæk.

Politiet vil ikke oplyse, om den 24-årige anholdte, som er etnisk dansk, er relateret til en bestemt gruppering.

Ny visitationszone

Skuddrabet på den 18-årige førte til oprettelsen af en ny visitationszone i Holbæk. Den varer frem til næste mandag.

Kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard, Midt- og Vestsjællands Politi, siger, at man under visitationer i denne uge ikke har fundet våben, og at der siden drabet ikke har været andre alvorlige episoder i området, der kan relateres til konflikten.