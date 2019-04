Sigtet for drab på ældre: Skal blive bag tremmer

Den 26-årige mand, der er sigtet for tre drab på ældre mennesker på Østerbro i København, tonede tirsdag eftermiddag frem på en skærm i retssal 70 i Københavns Byret, hvor anklagemyndigheden krævede ham fortsat varetægtsfængslet.

Han var med på videolink fra Vestre Fængsel, som er almindelig praksis i sager om fristforlængelser af varetægtsfængsling, hvor der ikke kommer afgørende nyt frem.

Den unge mand var iført en blå skjorte med en mandlig advokat ved sin side, der mødte i stedet for hans forsvarer Mie Sønder Koch, men det var svært at se den mørke mands ansigtstræk, fordi solen skinnede ind i skærmen.

Da anklager Søren Harbo begærede dørene lukket af hensyn til efterforskningen, brugte han blandt andet som argument, at anklagemyndigheden udelukkende gik efter at få den sigtedes varetægtsfængsling forlænget på det ene drab, som han allerede sidder varetægtsfængslet for, og ikke de tre drab, som politiet efterfølgende har sigtet ham for at stå bag.

Omvendt protesterede pressen mod dørlukning af hensyn til sagens offentlige interesse, ikke mindst fordi der er tale om en sigtelse for tre drab, at der ikke er forhold, der på afgørende måde kan hindre sagens opklaring, hvis dørene blev åbnet, og at det har skabt utryghed i befolkningen, at tre dødsfald, der først blev henlagt som naturlige, nu efterforskes som drab.

Efter knap tre kvarter afsagde retsformanden kendelse om, at han fortsat skal være varetægtsfængslet på de samme grunde, som lå til grund ved grundlovsforhøret i Københavns dommervagt.

Her mente dommeren, at der er begrundet mistanke mod den 26-årige, og han blev fængslet dels af hensyn til politiets efterforskning, dels af hensyn til risikoen for, at han på fri fod kan begå nye forbrydelser.

I kendelsen fremgik det, at politiet skal bruge de næste fire uger til forskellige efterforskningsskridt som forhøringer i ejendommen, sikre overvågningsvideoer, gennemse videoovervågning, der allerede er sikret, fornyet undersøgelse af gerningssteder, udfindelse af sålaftryk, dna og fingeraftryk til brug i sagen, samt afhøringer af vidner, der kender sigtede. Ligeledes skal de undersøge transaktioner på kort, og udlæsning og gennemgang af sigtedes telefon

Sagen startede, da den 81-årige kvinde blev fundet død 8. marts. Dødsfaldet var først registreret som, at den ældre, hjertesyge kvinde var død en naturlig død dagen i forvejen, men kvindens datter opdagede blandt andet, at morens kreditkort blev misbrugt efter hendes død. Det startede politiets efterforskning.

Samtidig henvendte flere beboere i området sig til politiet og fortalte, at de havde undret sig over usædvanligt mange dødsfald. Det førte til, at politiet på et pressemøde 15. marts fortalte, at de havde sigtet den 26-årige for yderligere to drab på en 80-årig mand og en 83-årig kvinde, der ellers var registreret som naturlig død.

Manden var blevet kvalt ligesom den 81-årige kvinde. Den 83-årige kvinde var allerede blevet kremeret, men også hendes kreditkort var blevet misbrugt efter hendes død.

Den sigtede er af afrikansk oprindelse. Ekstra Bladet har afsløret, at han tidligere er dømt for voldtægt af en ung pige og drabsforsøg og voldtægtsforsøg på en kvinde. Men den seneste tid har han begået sig i musikmiljøet, hvor han var manager for flere unge, håbefulde musikere. Han er registreret uden fast bopæl. Men han har dog efter Ekstra Bladets oplysninger opholdt sig en del hos sin mor.