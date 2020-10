Sigtet for drab på George Floyd løsladt mod kaution

Politimanden Derek Chauvin, der er anholdt og sigtet for drabet på George Floyd er løsladt mod en kaution på en million dollars

Det var drabet, der satte ild i de amerikanske gader. Drabet på den sorte George Floyd. Politimanden var Derek Chauvin.

Han er nu løsladt mod kaution, men stadig er sigtet i sagen. Kautionen er berammet til en million dollars.

Det skriver NBCnews.com

Derek Chauvin. Politifoto

Det forventes, at Chauvin skal for retten til marts næste år.

Derek Chauvin er sigtet for drab og manddrab, efter han i omkring otte minutter holdt sit knæ på halsen af George Floyd, der til sidst døde.

Du kan se klippet i toppen af artiklen. Men vær opmærksom på, at det er voldsomme billeder.

Det her er, George Floyd flere gange siger de nu berømte ord: 'I can't breathe'.

George Floyd blev dræbt den 25. maj under en anholdelse. Grab fra video/Ritzau Scanpix

Drabet skabte massive protester i de amerikanske gader, der resulterede i flere voldsomme sammenstød.

Også verden over gik folk på gaden i sympati for sortes rettigheder og bevægelsen #blacklivesmatter blev for alvor noget, alle måtte forholde sig til.

Her i Danmark blev organisationen Black Lives Matter meget omtalt - ikke mindst på grund af frontpersonen Bwalya Sørensen. Foto: Anthon Unger

Ifølge NBCnews blev Chauvin løslad mod kaution onsdag.

Betjent skyder sort mand syv gange i ryggen

Ny voldsom video: Så længe lå George Floyd klemt