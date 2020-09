Sigtet for drab på mor: 'Næsten ubærligt'

Far og søn er sigtet for drab i forening på deres 44-årige hustru og mor

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 17-årig ung mand skal tilbringe de næste fire uger på en institution for unge, efter en dommer fredag varetægtsfængslede ham og hans 59-årige far på begrundet mistanke om, at de har dræbt deres 44-årige mor og ægtefælle i forening og efter fælles aftale og forståelse i en lejlighed på Nørrebrogade i Randers torsdag morgen.

Kvinden blev stukket med kniv i hoved, hals og på kroppen, fremgik det af sigtelsen, der blev læst op i Retten i Randers.

Den unge mand virkede trykket, da han blev ført ind i retten, og det er også det indtryk, hans forsvarsadvokat Henrik Garlik har af ham.

– Min klient er dybt ulykkelig over situationen. Det forhold, at man bevirker sin mors død, er næsten ubærligt, siger forsvareren.

Politiet blev kaldt til adressen i Randers, hvor de fandt den dræbte kvinde. Fredag blev stedet bevogtet af hjemmeværnsfolk. Foto: René Schütze

Dørene til grundlovsforhøret blev lukket på begæring fra anklageren, men inden oplyste Henrik Garlik på sin klients vegne, at han erkendte de faktisk forhold, men at han handlede i nødværge, fordi ’han selv blev angrebet af moren’.

Søn sigtet for drab: 'Knivstik var nødværge'

Den 59-årige nægtede sig skyldig via sin forsvarer.

Hvad der nærmere ligger i den 17-åriges forklaring, og hvad anklageren fremlagde i retten, der fik dommeren til at varetægtsfængsle de to på begrundet mistanke efter et maraton-grundlovsforhør på næsten fem timer, er uvist på grund af de lukkede døre.

Men ingen af de to sigtede kærede fængslingskendelsen.

Far og søn er af afghansk oprindelse, og de kommunikerede via en tolk, der sad mellem dem i retslokalet.

Meldte sig selv

Den 17-årige bekræftede, at han var blevet anholdt torsdag klokken 11.56, mens den 59-årige først blev anholdt 14.39.

Familiemedlemmer sigtet for kvindedrab

Han tilføjede via tolken, at han gerne ville sige, at han selv havde meldt sig til politiet.

De to sorthårede mænd var begge klædt i blå dragter og med bare tæer i sutsko, og mens den 17-årige virkede påvirket af situationen, fremstod den 59-årige helt rolig.

Kvinden blev fundet dræbt i en lejlighed på Nørrebrogade i Randers. Foto: René Schütze

Det er endnu uvist, hvad der ligger bag drabet.

– Det, der er vigtigt for os her i starten, er at have en bred efterforskning, hvor vi ikke lægger os fast på noget bestemt motiv. Derfor kigger vi på flere forskellige motiver, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard fra Østjyllands Politi.

– Kigger I på, om der kunne ligge jalousi eller æresdrab bag?

– Det gør vi som en del af en bred efterforskning i forhold til, hvad motivet kan være, siger han

Søn sigtet for drab: 'Knivstik var nødværge'