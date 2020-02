Sigtet for drab: Skar ekskone i halsen

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

RETTEN I SØNDERBORG (Ekstra Bladet): Det var en voldsom sigtelse, som anklageren torsdag formiddag læste op i Retten i Sønderborg.

Her er en 52-årig mand sigtet for at have dræbt sin 54-årige ekskone ved at have stukket hende med kniv i brystet, skåret hende i halsen og efterfølgende tildelt hende eet ukendt antal slag i hovedet med en hammer, så hun afgik ved døden.

Drabet skete klokken 15.30 bag Netto og Aldi ved Center Øst på Grundtvigs Plads i Sønderborg, men kvinden blev først fundet klokken 15.53.

Både offer og den drabssigtede har udenlandske navne, og den drabssigtede talte med udenlandsk accent. Han var iført badetøfler og hvidt tøj i retten.

Specialanklager Rikke Brændgaard-Nielsen begærede dørlukning med henvisning til, at der stadig er vidner, der ikke er blevet afhørt, og ville også have dørene lukket, før den sigtede tog stilling til sigtelsen.

Det sidste afviste dommeren, men efterfølgende oplyste mandens forsvarer, at han ikke kunne tage stilling til sigtelsen på nuværende tidspunkt.

Dommeren lukkede derefter dørene til grundlovsforhøret.

Efter godt en time blev han varetægtsfængslet fire uger.

