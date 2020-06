Sigtet for drabsforsøg: Offer skudt med luftgevær

En 41-årig mand var i livsfare, da han fredag eftermiddag blev ramt på halsen af et 4,5 mm luftgevær, der blev affyret mod hans hoved med meget kort afstand.

Det fremgik af sigtelsen mod en 47-årig mand, der lørdag kort før klokken 13 blev fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København og sigtet for drabsforsøg.

Skudepisoden skete klokken 17.37 på Ellebjergvej i Københavns sydvestkvarter, og offeret blev efterfølgende kørt til Rigshospitalet, hvor han blev meldt uden for livsfare lørdag aften.

Den sigtede kørte ind i Dommervagten i en elektrisk kørestol. Han havde bare tæer og var iført en blå T-shirt og cowboybukser, der stumpede op ad skinnebenet.

Politiet var længe til stede på gerningsstedet. Foto: Kenneth Meyer

Hans forsvarer oplyste, at hans klient nægter sig skyldig i drabsforsøg, men ville forklare sig for dommeren.

Efter skyderiet fredag eftermiddag afspærrede politiet et stort område ved gerningsstedet, og efterforskerne arbejdede længe på stedet for at klarlægge, hvad der egentlig var sket.

Mand skudt med luftpistol: En anholdt

Den 47-årige blev anholdt fredag omkring klokken 18.

- Vi kender ikke motivet, ligesom vi heller ikke har styr på deres interne relation. Det må de nærmere undersøgelser klarlægge, lød det fra vagtchefen fredag aften.

Offentligheden når det ikke nærmere lørdag, hvor dommeren valgte at lukkede dørene til grundlovsforhøret på anklagerens anmodning på trods af protest fra Ekstra Bladet. Anklagerens begrundelse var hensynet til sagens opklaring og det tidlige stadie. Hun konkretiserede, at episoden var sket under et drikkelag, og at der var vidner, der skulle afhøres.

Dommeren valgte at følge hendes påstand under henvisning til sagens tidlige stadie. Den sigtede blev også beskyttet af et navneforbud.