Sigtet for forsømmelse: Lod kræftsyg kone sidde dækket af fluer og maddiker

Richard Wallach er sigtet for at lade sin kræftsyge kone sidde i en lænestol, mens hun fik liggesår på benene og blev dækket af både fluer og maddiker

En retssag mod en mand, som er sigtet for grov forsømmelse med døden til følge af sin kone, er netop startet i England.

Richard Wallach fra Toxteth nær Liverpool i England lod ifølge sigtelsen sin 61-årige kræftsyge kone sidde i en lænestol, mens han ikke sørgede for, at hun blev holdt renlig.

Derfor endte hun med at sidde i urin og fæces, mens fluer og maddiker fik lov at flokkes om hende. Hun udviklede også liggesår på benene, fordi hun ikke kom ud af stolen, fik juryen at vide i retssagen mod Richard Wallach, som startede mandag.

Det skriver flere medier, heriblandt Mirror og Liverpool Echo.

Richard Wallachs kone, Valerie Wallach, blev fundet på parrets adresse og kørt på hospitalet 24. august 2017, og ambulanceredderne kaldte ifølge Liverpool Echo kvindens tilstand for 'den værste tilstand for et levende menneske, de nogensinde havde set'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Parret have været gift i 15 år og flyttede til Liverpool i 2003. Foto: Liverpool Echo

De fortalte desuden, at gulvet omkring hende var fuldstændig dækket af gammel skrald og madrester.

- Mens hun var begrænset til at sidde i en lænestol, blev hun tilsmudset af urin og fæces.

- Selvom hun stadig var i live, blev hun inficeret af fluer og maddiker, sagde anklageren i retten i Liverpool Crown Court.

Det kom ligeledes frem, at Valerie Wallach havde en svampeinfektion og brystkræft.

På hospitalet var lægerne ligeledes chokerede over hendes tilstand, og det blev besluttet, at det kun var muligt at give hende palliativ pleje indtil hendes død 19 dage senere 12. september 2017.

'Hvad med mit problem?'

Gennem hele processen var Richard Wallach ikke særligt hjælpsom. Da brandfolk skulle have hende ud af huset ved at fjerne et vindue, modsatte han sig eksempelvis dette med henvisning til, at vinduerne var helt nye, og at han havde lyst til at melde det til forsikringen.

Og da lægerne på hospitalet fortalte ham, at hans kones tilstand var meget kritisk, og at hun med høj sandsynlighed ville dø af det, svarede han blot:

- Tak, fordi I fortæller mig det, men hvem skal løse mit problem?

- Jeg har været forstoppet i ugevis, sagde han ifølge Liverpool Echo.