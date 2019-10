Sigtet for giftdrab på kæreste: Nu efterforskes ægtemandens død også

Den amerikanske kvinde Meshell Hale, som er tiltalt for at have myrdet sin kæreste med gift, mistænkes nu for at have mere end én partners liv på samvittigheden

Damian Skipper troede først, at hans enorme mavesmerter skyldtes en madforgiftning, som han havde tildraget sig efter indtagelse af en portion spareribs, som hans kæreste, Meshell Hale, havde ladet stå for længe på køkkenbordet.

Efter en uge i smerter blev han 30. juni 2015 fundet livløs i sit hjem i Louisiana, USA. Han blev erklæret død af naturlige årsager.

Først da politiet mindre end et år efter blev kaldt ud til et nyt lig, blev Damian Skippers død igen interessant.

Der var tale om liget af Arthur Noflin, som blev fundet i hans brændende bil, og Noflin viste sig at være gift med selvsamme kvinde, Meshell Hale.

Ifølge People var denne opdagelse nok til at rette søgelyset mod kvinden, som på under et år på mystisk vis havde mistet to partnere.

Statsadvokaten har nu bedt om, at beviser, som relaterer sig til Noflins død, kan bruges i sagen, hvor Hale er sigtet for drab på Skipper.

Hales advokat, John Russel, modsætter sig anmodningen om at bruge beviser fra en anden sag.

- Hvis staten får, hvad den beder om, og får lov til at bruge beviser relateret til New Orleans-sagen (Noflins sag, red.) i Skipper-sagen, er der stor risiko for, at juryen vil blive vildledt, har advokaten ifølge mediet sagt.

Mediet oplyser, at Meshell Hale nægter sig skyldig.

Efter Damian Skippers død modtog Hale, hvad der svarer til 67.000 danske kroner fra hans livsforsikring. Hun har desuden ansøgt om at få udbetalt Arthur Noflins livsforsikring på lidt over 5 millioner danske kroner, men har fået afslag, så længe retssagen mod hende ikke er afgjort.

Havde samme symptomer

Da man blev opmærksom på sammenfaldet mellem de to dødsfald, igangsattes en massiv politiefterforskning.

En dommerkendelse, som gav efterforskerne adgang til Hales mobiltelefon og computer, viste, at den sigtede havde foretaget flere søgninger på stoffet bariumacetat. Hun havde også købt og modtaget flere forsendelser af det giftige stof.

I løbet af efterforskningen fandt man ud af, at Arthur Noflin op til sin død havde lidt af de samme symptomer som Damian Skipper. Man besluttede derfor at grave Skippers lig op. Her fandt man ganske rigtigt høje niveauer af stoffet barium i hans krop.

Det var denne opdagelse, som i juni 2018 førte til ændring af Skippers dødsårsag til drab, og man anholdt med det samme Meshell Hale.

Meshell Hale er kun sigtet i sagen om drabet på Damian Skipper. Hun skal efter planen afhøres næste gang 13. januar, men datoen for retssagens begyndelse er endnu ikke fastsat.