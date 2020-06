Sigtet for makabert drab kæmpede for løsladelse

Trio er sigtet for drabet på Eddie Karl-Johan Christensen, der var forsvundet en lille uge, før politiet konstaterede, at han var blevet dræbt

Mens et svensk/britisk ægtepar begge frivilligt accepterede en fortsat varetægtsfængsling i fire uger i sagen, hvor de er sigtet for drabet på Eddie Karl-Johan Christensen, så kæmpede deres 52-årig medsigtede for løsladelse ved et fristforlængelsesmøde på videolink i Retten i Hjørring fredag morgen.

Det fik han dog ikke noget ud af. Dommer Merete Strøm valgte i lighed med ægteparret også at forlænge hans varetægtsfængsling frem til 10. juli på begrundet mistanke om, at han er skyldig i den alvorlige sigtelse.

Den 52-årige svensker sad roligt og afslappet ved siden af sin forsvarer Karina Skou og fulgte med i dokumenter med læsebriller på næsen.

Han nægter sig, som sine medsigtede skyldig i sigtelsen. Han tog forbehold for kære til Vestre Landsret.

Eddie skudt og brændt: - Man fatter det ikke

Selvom han er svensk, havde han ikke brug for en tolk under fristforlængelsen.

Forinden havde anklager Kim Kristensen, trods protester fra Ekstra Bladet, fået medhold i sin påstand om lukkede døre med den begrundelse, at der er mange vidner, der mangler at blive afhørt, og at offentlighed ville kunne påvirke vidnernes udsagn.

Intet formål med protest

Forsvareren for den mandlige del af ægteparret, Jette Marie Larsen, oplyste i går til Ekstra Bladet, at den 45-årige svenske mand valgte en frivillig fristforlængelse.

- Jeg har sammen med min klient vurderet, at det på nuværende tidspunkt i sagen ikke tjener noget formål at protestere mod fortsat fængsling, hvorfor min klient på skriftligt grundlag accepterer fængsling i yderligere fire uger, sagde Jette Marie Larsen og tilføjede, at hendes klient nægter sig fortsat skyldig og har afgivet forklaring til politiet og i retten.

Det har ikke været muligt at komme i kontakt med forsvareren for den 46-årige britiske kvinde.

Ægteparret og den 52-årige svensker er sigtet for at have dræbt Eddie Karl-Johan Christensen og brændt liget i forening med to andre på en ejendom i nærheden af Frederikshavn, hvorefter de har forsøgt at bortskaffe liget.

I forbindelse med eftersøgning af Eddie Karl-Johan Christensen, har politiet også ledt efter hans hund Rocko. Den blev desværre fundet død på ejendommen under en eftersøgning onsdag.

Fundet skete i forbindelse med yderligere undersøgelser på stedet onsdag, hvor politiet ifølge Ekstra Bladets mand på stedet var til stede med to efterforskere, to teknikere, to arkæologiske eksperter fra Moesgaard Museum og en rendegraver.

- Jeg kan bekræfte, at vi har fundet hunden på ejendommen Vi var på stedet i går for at lave nogle yderligere undersøgelser, og i den forbindelse bliver hunden fundet nedgravet på stedet, sagde politikommisssær Carsten Straszek fra Nordjyllands Politi og fortalte, at hunden skulle undersøges på Retsmedicinsk Institut med henblik på at finde ud af, hvordan den er død.

Eddie dræbt og brændt: Nu er drabsoffers hund fundet død

Eksperter fra Moesgaard Museum, polititeknikere og efterforskere var til stede på ejendommen i forbindelse med eftersøgningen, hvor Rocko blev fundet gravet ned. Foto: René Schütze

