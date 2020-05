Sigtet for milliardærfrue-drab: Absurd anklage

Manden, som norsk politi har anholdt og sigtet for drab eller medvirken til drab på Anne-Elisabeth Hagen, har drevet et IT-firma og været stærkt optaget af kryptovaluta. Det skriver VG, som kender den sigtedes navn.

Det sidste er interessant, fordi politiet, ifølge den norske avis' oplysninger, tilskriver den sigtede en rolle i forbindelse med det kryptokodede trusselsbrev, der blev fundet efter Anne-Elisabeth Hagens forsvinden i 2018.

VG har opsporet den sigtede på et netforum, hvor han har skrevet om temaet kryptovaluta, som ikke kan spores i forbindelse med kriminelle handlinger - blandt andet kidnapning.

Kalder anklager absurde

Indlægget blev publiceret efter milliardærfruens forsvinden, og mandens IT- og kryptokompetencer er angiveligt et centralt tema i politiets afhøring.

I politiets egen pressemeddelelse om anholdelsen oplyser de også, at politiet er bekendt med hans kompetencer inden for både it og kryptovaluta.

Manden, der er i 30'erne, blev anholdt i Oslo torsdag aften, og politiet ransagede mandens bolig i Romerike til ud på natten. Han nægter sig skyldig og kalder ifølge sin forsvarer anklagerne absurde.

I selskabsregisteret stod han i flere år som ejer og leder af et IT-firma, hvis aktivitetsniveau dog er uklart. Der er også spor efter manden i selskabsregistre i udlandet.

Ifølge VG's oplysninger har politiet vist interesse for den anholdte i længere tid, og politiet oplyste selv fredag, at anholdelsen er blevet fremskyndet, fordi Anne-Elisabeth Hagens mand, Tom Hagen, muligvis bliver løsladt. Politiet er bange for, at beviser vil blive ødelagt.

Foto: Torbjørn Olsen/Ritzau Scanpix

Tom Hagen blev anholdt og fængslet for drab eller medvirken til drab på sin hustru 28. april, men torsdag besluttede Landsretten, at milliardæren skulle løslades. Højesteret skal nu tage stilling til spørgsmålet.

Tom Hagen har fra sagens start nægtet sig skyldig.

Anne-Elisabeth Hagen blev meldt savnet 31. oktober 2018. Politiet efterforskede i første omgang sagen som en kidnapningssag.

Politiet udelukker ikke, at der kan komme flere anholdelser.