Sigtet for ny voldtægt: 'Det var porno-skuespil'

Politiet mener, at tre ukendte kvinder var ofre for 29-årig, der filmede voldtægter

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Politiet sigter en 29-årig mand for fire voldtægter og en blufærdighedskrænkelse mod fem forskellige kvinder - men tre af kvinderne er ukendte og de formodede forbrydelser er ikke anmeldt til politiet.

Politiet har kendskab til kvinderne via videooptagelser fundet på den 29-åriges mobiltelefon, hvor han har filmet kvinderne i forbindelse med de seksuelle overgreb.

Derfor forsøger politiet nu at identificere de tre kvinder, og det skal ske ved, at politiet usædvanligt ønsker at offentliggøre navn og foto på den 29-årige, der sidder varetægtsfængslet, i håbet om, at de formodede ofre genkender manden og henvender sig til politiet.

Ophæver navneforbud

Foreløbig forhindrer et navneforbud på den 29-årige imidlertid, at politiet kan offentliggøre hans identitet. Han nægter sig skyldig.

Københavns Byret ophævede navneforbuddet i et retsmøde i går, men det blev straks kæret af forsvareren med opsættende virkning til Østre Landsret. Så indtil landsretten har afgjort sagen, kan politiet ikke komme videre.

Den 29-årige blev varetægtsfængslet i maj, sigtet for at have voldtaget to kvinder i en lejlighed, hvor de var ude af stand til at modsætte sig hans overgreb, fordi de var meget påvirkede af alkohol og hash.

4. august blev den 29-årige yderligere sigtet for to forhold, en voldtægt og en blufærdighedskrænkelse af to kvinder, der er fundet videoer af.

Pornoskuespiller fra Mexico

I går blev han så sigtet for endnu en voldtægt af en ukendt kvinde, som også findes på video på hans telefon.

Videooptagelsen er forsøgt slettet. Den 29-årige optræder selv på videoen, hvor man kan se manden have samleje med, hvad der ligner en sovende kvinde. Videoen blev vist for dommeren bag lukkede døre.

Den 29-årige nægtede sig også skyldig i dette forhold.

Han forklarede i retten, at kvinden på videoen er en mexicansk amatørpornoskuespiller, som han havde mødt på en bar. Hun havde indvilget i, at videoen blev optaget, sagde han. Han sagde, at de i fællesskab fulgte et manuskript, så kvinden skulle lade som om hun sov.

Dommeren forlængede den 29-åriges varetægtsfængsling i endnu fire uger til 26. november. Samtidig blev navneforbuddet ophævet af hensyn til politiets efterforskning, sagens grovhed og den offentlige interesse.