Sigtet for nytårsdrab: Nu er fire varetægtsfængslet

De fire personer er sigtet for drabet nytårsnat på den 19-årige Lorenz Matras

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Alle de fire sigtede i sagen om drabet på 19-årige Lorenz Matras nytårsnat er blevet varetægtsfængslet i 27 dage i grundlovsforhøret i Dommenvagten i København.

Politiet foretog onsdag fem anholdelser i sagen, og fire af de anholdt er dagen igennem blevet fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. En blev løsladt uden fremstilling.

De fire personer er i alderen 18-28 år og nægter sig alle skyldige.

Nye spor

I ugerne efter drabet var der stille om sagen, og politiet holdt kortene tæt ind til kroppen. Men for et par uger siden offentliggjorde politiet et spor i sagen - en sort Audi.

Bilen blev eftersøgt, fordi den var blevet filmet af et facadekamera nær drabsstedet og tæt på det tidspunkt, klokken 4.08, hvor den 19-årige Lorenz Matras og hans venner blev stukket med kniv.

Mens Lorenz blev erklæret død på stedet, var en af kammeraterne i kritisk tilstand.

Den sorte Audi-stationcar havde et registreringsnummer, der formentlig startede med bogstaverne BD, oplyste Københavns Politi i forbindelse med offentliggørelsen af billederne.

Mor står frem

I sidste uge bragte Ekstra Bladet et interview med den 19-åriges mor. Hun fortalte om den frygtelige nytårsmorgen, hvor hun ledte efter sin søn efter en bekymrende besked på sin telefon.

19-årige Lorenz blev dræbt nytårsnat: Nu beder hans mor om hjælp

Sønnen havde været i byen i København med nogle kammerater. Den 19-årige Farum-dreng var ikke vant til at gå i byen og på diskotek.

I interviewet appellerede moderen også til dem, der måtte vide noget om drabet, og drabsmændene om at komme frem.