Sigtet for Paludantrusler: Politisk uenighed om hjemrejse

SF vil stille minister spørgsmål i sag om 25-årig, der er mistænkt for at have lagt håndgranat på Blågårds Plads

Han er sigtet i en sag om trusler rettet imod Rasmus Paludan, og i over et år har han siddet fast i Irak.

Der er tale om en 25-årig mand, der tidligere var central figur i LTF-banden, og manden har dobbelt statsborgerskab - dansk og irakisk.

Tilbage i september beskrev Ekstra Bladet sagen. Konkret er han sigtet for 16. april i fjor at have anbragt en håndgranat på Blågårds Plads samt have skrevet 'DØD OVER PALUDAN' ved siden af.

En sigtelse, han nægter.

Kort efter episoden blev han anholdt og varetægtsfængslet, men kort efter løsladt igen, da byretten ikke fandt, der var nok mistankegrundlag for videre fængsling.

Sigtet i Paludan-sag: Sidder fast i Irak

Men løsladelsen blev kæret til landsretten, der fandt at manden skulle anholdes igen og varetægtsfængsles. I mellemtiden var den 25-årige rejst til Irak, hvor han senere blev anholdt på baggrund af en international arrestordre.

Han er nu løsladt på kaution, men de irakiske myndigheder har taget hans pas. Samtidig ønsker man at retsforfølge ham for de danske forhold i Irak.

Det mener politikerne

I forbindelse med sagen har Ekstra Bladet rettet henvendelse til Folketingets Retsudvalg for at høre udvalgsmedlemmernes holdning til sagen. Tre af udvalgets medlemmer er vendt tilbage.

- På sin vis kan jeg godt forstå, man har lyst til at glemme et LTF-bandemedlem i Irak. Men det går jo ikke at undlade at forfølge manden for kriminalitet, hvis man rent faktisk har muligheden. Så bør man få manden hjem og få idømt ham en straf. Jeg synes, det er en meget sær sag, og jeg vil bede justitsministeren om svar på, hvorfor man gør så lidt for at få manden dømt.

Sådan lyder det fra Karina Lorentzen, SF.

Efterlyst af Interpol for Paludan-sag: Her er han

Rosa Lund, Enhedslisten, har følgende kommentar:

- Jeg kender godt til sagen. Humlen er vel som Jørn Vestergaard siger, at der ikke er regler for udvisning i Irak. Jeg kender heller ikke meget til irakisk ret. Men jeg vil dog sige er man dansk statsborger, bør rettergangen være i Danmark.

Hun henviser til strafferetsekspert og professor ved Københavns Universitet, Jørn Vestergaard, der i forbindelse med sagen har udtalt:

- De fleste lande har en lovgivning, der giver dem straffemyndighed i sager mod egne statsborgere, selv om kriminaliteten er begået i udlandet. Så de danske myndigheder har ikke noget krav på at få en irakisk statsborger udleveret.

- Hertil kommer, at mange lande ikke udleverer egne statsborgere. Sådan var det også her i landet indtil 2002.

- Jeg kender ikke noget til irakisk ret, men det kan meget vel tænkes, at reglerne blokerer for en udlevering, siger Rosa Lund.

- Han skal blive i Irak

På vegne af Retsudvalgets konservative medlemmer udtaler Naser Khader:

- Manden valgte selv at udrejse til Irak efter løsladelsen fra byretten. Det kunne man jo sat på spidsen tolke sådan, at han ønskede at flygte. Hvis han kommer til Danmark, er det vigtigt, at han bliver retsforfulgt den dag, han ankommer af hensyn til danskerens retssikkerhed. Dette er også med henblik på en eventuel fratagelse af det danske statsborgerskab. Kriminelle udlændinge, der begår sådan en type af kriminalitet, har jeg det af princip sådan med, at de ikke hører til i Danmark.

Peter Skaarup, Dansk Folkeparti, har følgende kommentar:

- Hvis informationerne er korrekte om, at den anklagede har dobbelt statsborgerskab, og Irak gerne vil retsforfølge ham hjemme i deres eget land, så kan vi i Dansk Folkeparti ikke se noget galt med det. Faktisk Hel på sin plads, at et land selv ønsker at tage sig af deres statsborgere.

- Det har vi store problemer med andre lande der ikke vil. Danmark bør udlevere sagens akter til Irak og den pågældende kan få sin straf i sit hjemland og afsone den der, hvor han også skal forblive efter straffen.