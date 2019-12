Sigtet for planer om terror: Det er skræmmende

20 anholdte, der mistænkes for at have forsøgt at få våben og allerede havde skaffet ingredienser til at lave sprængstof.

Det var, hvad politiet onsdag eftermiddag kunne præsentere.

Og antiterror-aktionen har skabt opmærksomhed hos de danskere, Ekstra Bladet mødte torsdag morgen.

- Det er lidt skræmmende, for man har jo ikke hørt noget, fortæller Mikkel Andersen.

Også han er ikke den eneste, der er påvirket af gårsdagens aktion.

- Jeg bor selv i Greve, så det kom pludselig tæt på, siger Pia Møller.

Politiet slog i går til i København og på Københavns Vestegn, Midt- og Vestsjælland, Fyn, Midt- og Vestjylland, Østjylland og Nordjylland.

Frygten for terror er ikke noget, de frygtede i det daglige, men gårsdagens aktion har alligevel sat tankerne i gang.

- Man kan jo godt frygte, hvad der sker, hvis de ikke opdager det, lyder det fra Mikkel Andersen.

Hør reaktionerne på forpurringen af terrorangrebet i videoen øverst i artiklen.