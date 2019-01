Sigtet for skud mod Nicki Bille: Bliver frivilligt bag tremmer

En 30-årig mand, der siden 5. januar har siddet fængslet for drabsforsøget på fodboldspiller Nicki Bille, har frivilligt ladt sin varetægtsfængsling forlænge med 14 dage.

Det oplyser mandens forsvarsadvokat Kåre Traberg Schmidt til Ekstra Bladet.

Manden meldte sig selv 4. januar efter ni dage på flugt og blev dagen efter fremstillet i grundlovsforhør ved Københavns Byret.

Her nægtede den 30-årige mand sig i skyldig i sigtelsen om drabsforsøg, men hans forklaring er ukendt, da dørene ved retsmødet blev lukket af hensyn til den videre efterforskning.

Torsdag ønsker forsvarsadvokaten ikke at oplyse, om hans klient fortsat nægter sig skyldig.

- Det har jeg ingen kommentar til for nu, lyder det fra Kåre Traberg Schmidt.

Skudt med haglgevær: Nicki Bille deler billede fra sygesengen

Fodboldspilleren Nicki Bille blev ramt af skud i sit hjem i Sluseholmen i København omkring klokken 23, 25. december sidste år. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger måtte lægerne fjerne 40 hagl fra fodboldspillerens arm.

I forvejen er en 23-årig kvinde og en 30-årig mand sigtet i sagen, der af politiet betegnes som et drabsforsøg på fodboldspilleren. De nægter sig skyldige.

De to blev anholdt på Nicki Billes adresse i forbindelse med skudepisoden og tilbageholdt af politiet i tre døgn. Herefter valgte politiet at frigive de to, der dog stadig er sigtet i sagen.

Udover sigtelsen om drabsforsøg er den fængslede 30-årige og de to løsladte subsidiært sigtet for ved grov kådhed at have forvoldt skade på fodboldspilleren.

Derudover er trioen sigtet for at have været i besiddelse af et skarpladt haglgevær et offentligt sted.

Siden episoden har der stort set været stilhed fra fodboldspilleren Nicki Bille, der kun en enkelt gang har delt et billede fra sygesengen på de sociale medier.