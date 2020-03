Sigtet for spritkørsel - stod udenfor bilen

Manden erkender, at han havde fået en del at drikke

En 54-årig nordjyde er blevet sigtet for spritkørsel, selv om han overhovedet ikke befandt sig i bilen.

Den usædvanlige sigtelse blev udløst sent lørdag aften i Hals, hvor den 54-årige mand pludselig stillede sig ud midt på vejen og stoppede en bil med fem unge mennesker i.

- Manden var efter alt at dømme beruset. Han har selv forklaret, at han havde fået en del at drikke. Han stoppede angiveligt bilen med de unge, fordi han ville undersøge, om de havde noget at gøre med nogle indbrud i området.

- Derfor åbnede han døren i førersiden og ville hive føreren af bilen ud. Føreren gik i panik og trådte på speederen. Imens rev den 54-årige mand i rattet, og derfor bliver han nu sigtet for spirituskørslen, oplyser vagtchef Jess Falberg, Nordjyllands Politi, til Ekstra BLadet.

Ramte kampesten

Bilen fortsatte ind i nogle kampesten. Tre af de unge i bilen kom lettere til skade. Også den nu sigtede spritbilist fik lettere knubs.

- Alle fire blev kørt en tur på skadestuen. Den sigtede fik udtaget blodprøve, oplyser vagtchefen.

Den 54-årige erkender hændelsesforløbet, men han nægter at have kørt spritkørsel.

- Det er en usædvanlig sag, som vi agter at få prøvet. For det er sådan, at hverken passagerer eller andre personer på nogen måde må blande sig i kørslen. Der er flere sager med fulde passagerer, som blander sig i den ædru føreres kørsel. Og så bliver man ifølge loven spritbilist, siger vagtchefen.

Den 54-årige mand er også sigtet for at have forvoldt fare for andre.