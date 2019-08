Sigtet for terror og drab: Her er han i retten

Den 21-årige Philip Manshaus er sigtet for et angreb på en moské og drab på sin 17-årige stedsøster

Den 21-årige Philip Manshaus, der er sigtet for terror i forbindelse med et skudangreb på en moské i Bærum nær Oslo i lørdags, havde på forhånd givet samtykke til, at der blev fotograferet, før retten blev sat i Oslo Tingret omkring klokken 13.15 mandag eftermiddag.

Her fremstod han med tydelige skader. Han var blå under begge øjne og havde flere mærker rundt om i ansigtet og på halsen, og mens man kunne høre fotograferne knipse løs, smilede han, kiggede lidt rundt i retning af fotograferne og tog en tår af et glas vand, han fik af sin forsvarer. Han var iført en blå sweatshirt.

Skaderne er givetvis kommet i forbindelse med angrebet i moskéen, hvor den sigtede blev overmandet af folk, før politiet ankom til stedet.

Philip Manshaus smilede, da han satte sig til rette i Oslo Tingrett i samme retssal, hvor retssagen mod Anders Behring Breivik kørte. Foto: NTB Scanpix

65-årige Mohamed Rafiq var ifølge VG en af dem, der overmandede den sigtede.

- Jeg er glad for den støtte og hjælp, jeg har fået. Jeg er fortsat mærket (af situationen, red.), siger Rafiq via en tolk ifølge VG.

Her ses Mohamed Rafiq (med langt hvidt skæg), der overmandede den sigtede. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix / AFP)

Inde i moskéen blev der fundet to våben lørdag. Det er endnu ikke klart, hvilke våben, der er tale om. Politiet har dog senere bekræftet, at der blev affyret skud. Forinden var der blevet affyret flere skud, men kun en enkelt person kom lettere til skade.

Ganske kort tid efter, de 21-årige kom ind i retten, blev kameraerne slukket i Oslo Tingret, da retten blev sat.

Norsk TV2 skriver, at Philip Manshaus ikke ønsker at afgive forklaring under retsmødet, der foregår i sal 250 i Oslo Tingrett. Det er den samme sal, der blev brugt under retssagen mod Anders Behring Breivik, der blev dømt for terrorangreb og drab på 77 mennesker i Oslo og på Utøya 22. juli 2011.

På grund af sagens oplysninger ønskede sagens anklager Pål-Fredrik Hjort Kraby, at sagen foregik for lukkede døre, og da en af journalisterne argumenterede for åbne døre ved at sige, at sagen på sin vis mindede om sagen mod Anders Behring Breivik, smilede Philip Manshaus, ifølge Dagbladet.

Dommer Sven Olav Solberg valgte dog at efterkomme anmodningen om lukkede døre efter betænkningstid af hensyn til den videre efterforskning og sagens opklaring.

- Denne sag har enkelte paralleller til 22. juli-sagen (hvor Anders Behring Breivik blev dømt, red.). Der var der også lukkede døre helt i begyndelsen af varetægtsperioden, og dørene blev først åbnet ved forlængelsen 14. november 2011, sagde dommeren ifølge Dagbladet.

Sigtet for terror

Det kom tidligere i dag frem, at sigtelsen mod Philip Manshaus blev udvidet til sigtelse for terror foruden drab på en 17-årig kvinde, som ifølge politiet er den sigtedes 17-årige stedsøster.

Her ses den sigtede med sin forsvarer. Foto: NTB Scanpix

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at han varetægtsfængsles i fire uger i isolation samt får brev- og besøgsforbud og medieforbud.

Samtidig ønsker de, at der foretages en mentalundersøgelse for at fastslå den sigtede psykiske tilstand, og hvorvidt han er tilregnelig, skriver den norske avis VG. Det er endnu ikke afgjort.

Millionær mistænkt for moské-angreb i Norge sigtes for terror

Det var i forbindelse med efterforskningen af moské-skyderiet, at politiet undersøgte den mistænktes bolig i Eiksmarka i Bærum. Her fandt de en død kvinde, som altså ifølge flere norske medier er den sigtedes 17-årige stedsøster.

Ifølge den norske avis Dagbladet havde den 21-årige sidste år en formue på cirka tre millioner norske kroner. Han skulle desuden eje flere ejendomme til en samlet værdi på flere millioner kroner.

Han har tidligere udvist højreekstreme holdninger. Ifølge tv2.no postede en mand med Philip Manshaus' navn en besked på et netforum to timer før angrebet på moskéen. Her hyldede han den 28-årige terrorist, der tidligere på året dræbte 49 mennesker ved to moskéer i Christchurch i New Zealand.

Det norske medie skriver, at han også har hyldet de to aktuelle masseskyderier i El Paso og San Diego i USA.