Sigtet for terrorplaner mod Danmark: 'I skal dø'

En 20-årig mand bliver nu fremstillet 'in absentia' i Dommervagten i København bag lukkede døre sigtet for at have planlagt et terrorangreb og fremsat alvorlige dødstrusler mod ukendte personer og et ukendt mål i Danmark.

Manden skal ifølge sigtelsen, som senioranklager Louise Nielsen læste op for blandt andre Ekstra Bladets reporter, i den forløbne uge have lagt, hvad hun beskriver som 'meget alvorlige' trusler om at begå drab eller grov vold ind på butikskæden 7-Elevens kundeportal fra sin celle i Vestre Fængsel i Valby.

Han forklarede angiveligt, at han havde en pistol, et AK47-automatgevær og en shotgun.

'Jeg overvejer at dræbe jer - siger ikke hvornår. I fortryder alt, hvad I har gjort imod mig. I skal dø, når det er tid', skrev han ifølge Louise Nielsen.

Riskerer straf på livstid

Den unge mand, der er af mellemøstlig oprindelse, er sigtet efter straffelovens paragraf 114, stk. 3. Bestemmelsen betegnes populært som terrorparagraffen, og tager blandt andet udgangspunkt i trusler og planer, der i alvorlig grad er egnet til at skræmme befolkningen.

Det kan i yderste fald give op til fængsel på livstid, hvis han kendes skyldig.

Der er trods Ekstra Bladets protester nedlagt navneforbud i sagen, og dommervagtens behandling af anklagerens krav om varetægtsfængsling bliver afviklet bag lukkede døre. Det sker under henvisning til, at sagen er 'på et meget tidligt stadie' og af hensyn til politiets videre efterforskning.

- Der er tale om en ganske alvorlig sigtelse. Truslerne er fremsendt til en kundeportal, så vi er i den digitale verden. Spor kan fjernes, også selv om den sigtede er bag lås og slå. Personer, som han er i kontakt med, kan på afgørende måde skade efterforskningen, lød anklagerens argumentation, som dommer Martin Koch Clausen tilsluttede sig.

Sigtede udgør smitterisiko

Den sigtede nægter sig skyldig, forklarede forsvarsadvokat Ole Olsen på sin klients vegne. Den unge mand var ikke selv til stede, og det godkendte dommeren, som henviste til, at manden i modsat fald ville risikere at sprede Covid-19.

Efter eget udsagn var den nu sigtede mand op til weekenden sammen med en person, som havde Covid-19, og det har endnu ikke været muligt at få verificeret en lyntest af den sigtede.

Selv hævder han, at den første test var negativ.

Dannie Rise, politiinspektør i Københavns Politi, ønsker ikke på nuværende tidspunkt at kommentere sagen.

