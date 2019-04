Sigtet for tre ældre-drab skal blive bag tremmer

En 26-årig mand, der sigtes for drab på tre pensionister i en ejendom på Vangehusvej på Østerbro i København, har i dag fået sin varetægtsfængsling forlænget til 28. maj.

Det skete under et retsmøde i Københavns Byret, hvor den 26-årige og hans forsvarer, advokat Mie Sønder Koch, var med på et videolink fra Vestre Fængsel.

Advokaten og journalisterne protesterede mod anklager Sidsel Klixbülls begæring om, at sagen stadig skal køre for lukkede døre, men dommer Søren Frandsen fulgte anklagerens krav.

Sidsel Klixbüll sagde i retten, at efterforskningen, der har varet siden 8. marts, fortsat er i et 'forholdsvis indledende stadie', og at politiet har flere vidner, der skal afhøres.

Sigtet for drab på tre ældre: Dømt for fire kvælergreb

- Disse vidner skal ikke have mulighed for at indrette deres forklaringer efter politiets oplysninger, sagde anklageren.

Advokat Mie Sønder Koch, der forlangte sin klient løsladt, bad anklageren om at uddybe, hvilken risiko der var for at påvirke efterforskningen:

- Der er ingen mistanke om, at der er medgerningsmænd på fri fod.

Dette bekræftede anklageren, men hun ville kun uddybe sin anmodning bag lukkede døre, hvilket skete.

Den 26-årige er sigtet for tre drab begået 7. februar, 2. marts og 8. marts. Han nægter sig skyldig.

Datter fik mistanke

Alle tre dødsfald blev i første omgang betragtet som naturlige af politiet. Først da det tredje offers datter fik mistanke om, at hendes 81-årige mor var blevet dræbt, indledte politiet en drabsefterforskning. Datteren var selv til stede i retten i dag til fristforlængelsen.

Det førte hurtigt til, at politiet indledte efterforskning af to andre dødsfald i ejendommen. 7. marts døde en 83-årig kvinde, og hendes lig var blevet kremeret, da politiet fattede mistanke. Det viste sig, at hendes kreditkort var blevet misbrugt efter hendes død, på samme måde som den 81-årige kvindes kreditkort var blevet misbrugt, da hun blev fundet død 8. marts.

Politiet sigter også den 26-årige for at stå bag et drab på en 80-årig mand, der blev fundet død 2. marts. Obduktionen viste, at han var blevet kvalt ligesom den 81-årige kvinde.

Den 26-årige har tidligere afsonet en længere fængselsstraf for voldtægt mod en mindreårig pige og for voldtægt og drabsforsøg mod en voksen kvinde. Under afsoningen blev han dømt for to overfald på fængselsbetjente i Anstalten ved Herstedvester.

Brugte kvælergreb

Ved alle forbrydelser, som den 26-årige er dømt for, brugte han kvælergreb, og det er politiets teori, at de tre ældre-drab er sket ved kvælning.

Varetægtsfængslingen i dag skete på samme mistanke-grundlag, som den 26-årige blev fængslet på 10. marts. Foreløbig rummer fængslings-grundlaget kun drabet på den 81-årige kvinde, selvom han også er sigtet for de to andre drab. Politiets jurister venter med at udvide grundlagt for varetægtsfængslingen indtil den 26-årige har været afhørt af politiet.

Han har ikke været til afhøringer, siden han blev fængslet 10. marts.

Københavns Byret ophævede forleden navneforbuddet på den 26-årige, men det har hans forsvarer kæret til Østre Landsret, som endnu ikke har afgjort sagen.