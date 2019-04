Sigtet for tre drab på ældre: Derfor er han kun fængslet for ét drab

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Politiet mener, at en 26-årig mand har dræbt tre ældre mennesker i løbet af fire uger i samme ejendomskompleks på Østerbro i København. Alle dødsfald blev først registreret som naturlige, men obduktion har senere vist, at to af dem blev kvalt.

Men foreløbigt har retten kun taget stilling til mistankegrundlaget for et enkelt drab - nemlig drabet på den 81-årige kvinde, som også var det, den 26-årige blev varetægtsfængslet for i første omgang ved et grundlovsforhør 10. marts.

Og den sigtelse var nok til, at han fik sin varetægtsfængsling forlænget frem til foreløbigt 30. april. Han nægter sig skyldig.

Ifølge senioranklager Søren Harbo er årsagen til, at han ikke rejste de to yderligere drabssigtelser i retten, at der ikke var behov for det i forhold til at begrunde fortsat varetægtsfængsling. Og i forhold til proportionalitetsprincippet, hvor en varetægtsfængsling skal være proportionel med blandt andet den forventede straf, hvis vedkommende bliver dømt, er der heller ingen problemer.

- Det er klart, at hvis vi synes, at det er to drab, der bevismæssigt holder, så vil vi på et tidspunkt overveje at udvide fængslingsgrundlaget. Men behovet for det allerede nu er der ikke, siger han.

Dødsfaldene skete på Vangehusvej på Østerbro i København. Foto: Mogens Flindt

Lukkede dørene

- Så man skal ikke se det som udtryk for, at det er to svage sager bevismæssigt?

- Overhovedet ikke. Det betyder bare, at han sidder varetægtsfængslet for det ene drab, og det er rigeligt til, at han fortsat sidder varetægtsfængslet.

Ved fristforlængelsen fik anklageren medhold i sin begæring om dørlukning af hensyn til efterforskningen på trods af protester fra pressen, blandt andet med henvisning til offentlighedens interesse, og at beboere i området er utrygge over, at tre mennesker i samme ejendom ifølge politiet er blevet slået ihjel, og de derfor har en interesse i at vide, hvad politiets mistankegrundlag mod manden er.

Anklageren forstår godt utrygheden, men mener, at dørlukning er nødvendig på nuværende tidspunkt.

- De skal vide sig trygge ved, at vi mener, at vi har fanget personen. Jeg kan godt forstå, at det er en utryg situation, men man må også acceptere, at når det er så alvorlig en sag, så skal politiet have ro til at efterforske og få sagen opklaret og for alt i verden undgå, at der er noget efterforskningsmæssigt, der bliver spoleret. For hvis han har gjort det, vil det værste, der kunne ske, være, at han ender med at blive frifundet, fordi efterforskningen ikke forløber planmæssigt, siger han og fortsætter:

- Hvis det her ender i en retssag, som vi regner med, at det gør, så bliver der åbnet op der, siger han.

Han siger dog, at det godt kan være, at der bliver en efterforskningsmæssig interesse i at åbne op for sagen på et senere tidspunkt i efterforskningen.