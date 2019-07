Sigtet for tre drab skal blive bag tremmer

Iført mørkeblå skjorte og med sin forsvarer ved sin side tonede den drabssigtede James Schmidt i dag frem over video-link i Københavns Byret, hvor en dommer endnu en gang skulle tage stilling til hans varetægtsfængsling.

Ifølge politiet står den 26-årige mand med østafrikansk oprindelse bag tre drab på ældre borgere begået inden for kort tid i det samme boligbyggeri på Østerbro. Han nægter sig skyldig.

Den 26-årige svarede høfligt på dommerens spørgsmål til navn og fødselsdato, inden spørgsmålet om fortsat fængsling kunne behandles.

Kort efter blev dørene lukket på anmodning af anklager Dorit Borgaard.

- Der er stadig personer, som vi mangler at afhøre i den her sag, lød begrundelsen fra anklageren.

Ifølge politiet står James Schmidt bag drabene på en 80-årig mand og to kvinder på 81 og 83 år. Drabene fandt sted i et ejendomskompleks på Vangehusvej på ydre Østerbro fra 7. februar til 7. marts i år.

Ifølge obduktionen blev både den 80-årige Peter Olsen og den 81-årige Inez Hasselblad dræbt ved kvælning, mens den 83-årige kvinde allerede var blevet kremeret, da politiet kom på sporet af, at der var noget galt.

Til gengæld har politiet meldt ud, at både Inez Hasselblad og den 83-årige kvindes kreditkort blev misbrugt efter deres død.

Dødsfaldene skete i dette kompleks på Vangehusvej på Østerbro i København. Obduktionen af to af de døde har vist, at de blev kvalt. Den 83-årige var blevet kremeret, da politiet indledte en efterforskning. Foto: Mogens Flindt

Ved dagens retsmøde valgte dommeren endnu en gang at forlænge James Schmidts varetægtsfængsling i sagen med fire uger.

Politiet indledte deres efterforskning, efter den 81-årige kvinde blev fundet død i sit hjem på Vanghusvej i marts.

Dødsfaldet blev først registreret som naturlig død, men efter henvendelse fra offerets familie indledte politiet en efterforskning af sagen.

Ifølge de bekymrede pårørende blev den ældre kvindes dankort misbrugt efter hendes død, og da politiet afhørte flere beboere fra området, stod det klart, at der havde været en række bekymrende dødsfald inden for kort tid i området.

Da politiet efterfølgende indledte en analyse af alle dødsfald i boligkomplekset siden 2018, resulterede det i en drabsefterforskning.

Efter anholdelsen af James Schmidt i marts indledte politiinspektør Jørgen Skov pressemødet med at sige, at den 26-årige blev sigtet for foreløbigt tre drab på ældre mennesker.

- Når jeg siger, at vi foreløbigt har sigtet for tre drab, så er det, fordi vi efterforsker videre og undersøger andre dødsfald, om de også måtte være drab, eller man kunne mistænke, det var drab, lød det fra Jørgen Skov.

